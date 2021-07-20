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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.07.2021
№29 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 21 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- С наступлением тепла и летнего сезона отпусков россияне устремляются в различные точки земного шара. Но, может, не стоит ехать за тридевять земель, ведь в Приморье расположены 3 национальных парка и шесть государственных заповедников – читайте материал об этом в свежем номере «РИО Панорамы».
- Купальный сезон открыт и официально определены места массового отдыха на водоемах: где в Находке можно искупаться и отдохнуть – об этом подробно на страницах «РИО Панорамы».
- Новый вид бесплатной путёвки «Мать и дитя» появится в Приморье - кому полагается такая путёвка?
- Ну а тем, кто собирается в турпоездку и при этом хочет сэкономить, стоит поторопиться: очередной этап туристического кешбэка завершается 31 июля.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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