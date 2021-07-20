№29 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 21 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- С наступлением тепла и летнего сезона отпусков россияне устремляются в различные точки земного шара. Но, может, не стоит ехать за тридевять земель, ведь в Приморье расположены 3 национальных парка и шесть государственных заповедников – читайте материал об этом в свежем номере «РИО Панорамы».

- Купальный сезон открыт и официально определены места массового отдыха на водоемах: где в Находке можно искупаться и отдохнуть – об этом подробно на страницах «РИО Панорамы».

- Новый вид бесплатной путёвки «Мать и дитя» появится в Приморье - кому полагается такая путёвка?

- Ну а тем, кто собирается в турпоездку и при этом хочет сэкономить, стоит поторопиться: очередной этап туристического кешбэка завершается 31 июля.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- С наступлением тепла и летнего сезона отпусков россияне устремляются в различные точки земного шара. Но, может, не стоит ехать за тридевять земель, ведь в Приморье расположены 3 национальных парка и шесть государственных заповедников – читайте материал об этом в свежем номере «РИО Панорамы».- Купальный сезон открыт и официально определены места массового отдыха на водоемах: где в Находке можно искупаться и отдохнуть – об этом подробно на страницах «РИО Панорамы».- Новый вид бесплатной путёвки «Мать и дитя» появится в Приморье - кому полагается такая путёвка?- Ну а тем, кто собирается в турпоездку и при этом хочет сэкономить, стоит поторопиться: очередной этап туристического кешбэка завершается 31 июля.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script