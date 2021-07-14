|За любовь и верность
|РИО Панорама
|14.07.2021
|
В Управлении ЗАГС администрации Находкинского городского округа прошла торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность», приуроченная ко Дню памяти святых православных Петра и Февронии Муромских.
Общественные награды получили две супружеские пары, прожившие вместе более 40 лет. Эти семьи могут по праву называться образцовыми и служить примером молодому поколению.
Александр и Нина ГАЛАН живут в счастливом, гармоничном браке 49 лет, имеют двух детей и троих внуков. Александр Павлович всю жизнь посвятил преподаванию спортивной культуры в учебных заведениях города и по сей день работает в спортивной школе «Юниор» тренером по самбо. В 1983 г. на соревнованиях Россовет общества Трудовые резервы в г. Казани воспитанники тренера Галана стали чемпионами страны и привезли на родину две золотые медали. Нина Ивановна - заслуженный учитель Российской Федерации. Всю свою трудовую жизнь посвятила воспитанию подрастающего поколения, преподавала в школах Находки.
Павел и Вера ГЕРАСИМОВЫ в браке 40 лет, воспитали трёх достойных детей и помогают растить трёх внуков. Павел Кириллович проработал свыше 30 лет механиком-водителем на различных предприятиях города Находки: БАМР, Автобаза № 8, стройком КПД-2, Владморстрой, пожарная охрана и ООО Транснефть. Вера Семёновна длительное время работала бухгалтером в Управлении Находторга. С 2009 г. сменила род деятельности и стала администратором в Детской поликлинике № 1, где трудится по настоящее время.
Семейные пары поздравили депутаты Находкинской городской Думы и пожелали супругам любви, взаимопонимания и долгих лет семейного счастья. Творческие номера всем присутствующим подарили участники народного вокального ансамбля «Приморочка» и детско-юношеского народного театра «Арлекин». Сладкие подарки почётные семьи получили от компании «Вкусный лайк».
По материалам пресс-службы администрации НГО
|След. >
|«
|14 Июл 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу