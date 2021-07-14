В Управлении ЗАГС администрации Находкинского городского округа прошла торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность», приуроченная ко Дню памяти святых православных Петра и Февронии Муромских.



Общественные награды получили две супружеские пары, прожившие вместе более 40 лет. Эти семьи могут по праву называться образцовыми и служить примером молодому поколению.

Александр и Нина ГАЛАН живут в счастливом, гармоничном браке 49 лет, имеют двух детей и троих внуков. Александр Павлович всю жизнь посвятил преподаванию спортивной культуры в учебных заведениях города и по сей день работает в спортивной школе «Юниор» тренером по самбо. В 1983 г. на соревнованиях Россовет общества Трудовые резервы в г. Казани воспитанники тренера Галана стали чемпионами страны и привезли на родину две золотые медали. Нина Ивановна - заслуженный учитель Российской Федерации. Всю свою трудовую жизнь посвятила воспитанию подрастающего поколения, преподавала в школах Находки.

Павел и Вера ГЕРАСИМОВЫ в браке 40 лет, воспитали трёх достойных детей и помогают растить трёх внуков. Павел Кириллович проработал свыше 30 лет механиком-водителем на различных предприятиях города Находки: БАМР, Автобаза № 8, стройком КПД-2, Владморстрой, пожарная охрана и ООО Транснефть. Вера Семёновна длительное время работала бухгалтером в Управлении Находторга. С 2009 г. сменила род деятельности и стала администратором в Детской поликлинике № 1, где трудится по настоящее время.

Семейные пары поздравили депутаты Находкинской городской Думы и пожелали супругам любви, взаимопонимания и долгих лет семейного счастья. Творческие номера всем присутствующим подарили участники народного вокального ансамбля «Приморочка» и детско-юношеского народного театра «Арлекин». Сладкие подарки почётные семьи получили от компании «Вкусный лайк».

По материалам пресс-службы администрации НГО