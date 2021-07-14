Управление МВД России по Приморскому краю напоминает об ответственности за сбыт, приобретение и использование поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.





Подделка любых официальных документов, в том числе сертификатов, является преступлением, предусмотренным статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Приобретение и использование заведомо поддельного официального документа наказывается ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до одного года.

Санкции статьи 327 УК РФ могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, но и к гражданам, приобретающим и использующим их в личных целях.

Полиция призывает о фактах подделки, продажи и использования фальшивых документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции сообщать по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Находке: 8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02, 65-20-02, с мобильного – 102 или 8 (4232) 49-04-91 (дежурная часть УМВД России по Приморскому краю).



Пресс-служба администрации НГО