|За вклад в искусство
|РИО Панорама
|14.07.2021
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Юбилейная персональная выставка члена Союза художников России Вадима БЫКОВА открылась в Музейно-выставочном центре. Около 30 живописных работ посвящены уникальной красоте приморской тайги, сопок, горных речек и, конечно, морского побережья. За каждой картиной – целая история творческих поездок по краю, сложных и порой опасных походов в места, недоступные рядовому жителю города.
Почётную грамоту администрации Находки вручил Вадиму Быкову первый заместитель главы НГО Герман КРАСНОЩЁКОВ.
– Ваше имя давно и прочно вписано в художественную летопись города, и авторская выставка – долгожданное событие для всех, кто с интересом следит за культурной жизнью Находки, – говорится в приветственном адресе. – Ваши работы известны далеко за пределами родного города, хранятся в коллекциях истинных ценителей живописи и графики. А нам, вашим землякам, они особенно дороги атмосферой единения с природой, восхищения её красотой и уникальностью, знакомой каждому находкинцу и жителю Приморья.
Золотую медаль Союза художников России за выдающийся вклад в изобразительное искусство России вручил Вадиму Быкову председатель местного отделения творческой организации Александр ШАЛАГИН.
Как рассказал сам виновник торжества, именно в городском музее в 1970 году впервые были представлены на выставке его картины.
Сегодня Вадим Быков является Почётным дарителем Музейно-выставочного центра. Его работы вошли в музейную коллекцию изобразительного искусства и являются частью государственного музейного фонда Российской Федерации. А к 50-летию Находки художник передал в дар городу 50 графических работ из личной коллекции.
В творческом портфеле автора богатый опыт работы в разных техниках – лино-гравюры, ксилография, офорт, автолито-графия. В последние годы предпочтение отдаётся живописи. Многие картины, представленные на юбилейной выставке, как будто открывают перед зрителем настоящее окно в живую природу, где царит мир, покой и гармония.
Зрителей приглашают на юбилейную персональную выставку живописи Вадима Быкова каждый день, кроме понедельника, с 10.00 до 17.00.
Пресс-служба администрации НГО
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