№28 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 14 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату в 10 тысяч рублей – об этом более подробно в свежем номере «РИО Панорамы».

- В Пенсионном фонде России рассказали, при каких обстоятельствах граждане имеют право получить пять федеральных льгот – напоминаем важные нюансы.

- Предпочитаете отдыхать летом на даче? – традиционная рубрика «Свой урожай» расскажет о том, чем можно заняться в июле на своих шести сотках.

- Юбилейная персональная выставка члена Союза художников России Вадима БЫКОВА открылась в Музейно-выставочном центре Находки.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату в 10 тысяч рублей – об этом более подробно в свежем номере «РИО Панорамы».- В Пенсионном фонде России рассказали, при каких обстоятельствах граждане имеют право получить пять федеральных льгот – напоминаем важные нюансы.- Предпочитаете отдыхать летом на даче? – традиционная рубрика «Свой урожай» расскажет о том, чем можно заняться в июле на своих шести сотках.- Юбилейная персональная выставка члена Союза художников России Вадима БЫКОВА открылась в Музейно-выставочном центре Находки.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script