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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.07.2021
№28 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 14 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату в 10 тысяч рублей – об этом более подробно в свежем номере «РИО Панорамы».
- В Пенсионном фонде России рассказали, при каких обстоятельствах граждане имеют право получить пять федеральных льгот – напоминаем важные нюансы.
- Предпочитаете отдыхать летом на даче? – традиционная рубрика «Свой урожай» расскажет о том, чем можно заняться в июле на своих шести сотках.
- Юбилейная персональная выставка члена Союза художников России Вадима БЫКОВА открылась в Музейно-выставочном центре Находки.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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