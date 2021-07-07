Асфальтирование автодороги к пляжу «Золотари» и к посёлку Приисковому завершено. Строители приступили к обустройству обочин и съездов.



Как рассказали в Управлении благоустройства администрации Находкинского городского округа, в этом году подрядная организация применяет новую машину – укладчик обочин, чтобы минимизировать ручной труд. По словам строителей, благодаря использованию специализированной техники завершающие работы проходят значительно быстрее.

Напомним, в ходе ремонтных работ полностью заменено асфальтное покрытие 0,7 км дороги к бухте Козина и 1,2 км к посёлку Приисковому. Около 0,5 км к пляжу «Золотари» заасфальтировано локальными участками.

Отметим, что на 2021 год запланирован ремонт 27 объектов дорожной инфраструктуры городского округа, включая отдалённые микрорайоны Врангель и Ливадия. На эти цели выделена субсидия из бюджета Приморского края в размере более 200 млн рублей. На данный момент в Находке отремонтировано 12 объектов.

Пресс-служба администрации НГО