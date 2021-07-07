 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Всё по плану Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.07.2021
Асфальтирование автодороги к пляжу «Золотари» и к посёлку Приисковому завершено. Строители приступили к обустройству обочин и съездов.

Как рассказали в Управлении благоустройства администрации Находкинского городского округа, в этом году подрядная организация применяет новую машину – укладчик обочин, чтобы минимизировать ручной труд. По словам строителей, благодаря использованию специализированной техники завершающие работы проходят значительно быстрее.
Напомним, в ходе ремонтных работ полностью заменено асфальтное покрытие 0,7 км дороги к бухте Козина и 1,2 км к посёлку Приисковому. Около 0,5 км к пляжу «Золотари» заасфальтировано локальными участками.
Отметим, что на 2021 год запланирован ремонт 27 объектов дорожной инфраструктуры городского округа, включая отдалённые микрорайоны Врангель и Ливадия. На эти цели выделена субсидия из бюджета Приморского края в размере более 200 млн рублей. На данный момент в Находке отремонтировано 12 объектов.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 07 Июл 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика