С 1 июля 2021 года изменится движение общественного транспорта по маршруту № 4А. Теперь автобусы будут следовать от остановки «Советская» до остановки «БАМР» (ранее – до остановки «Арсеньева»).



Отправление от ост. «Советская»: 07-05, 07-25, 07-45, 08-05, 08-25, 08-45, 09-05, 09-25, 09-45,10-05, 10-25, 10-45, 11-05, 11-45, 12-25, 13-05, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45, 16-05, 16-25, 16-45, 17-05, 17-25, 17-45, 18-05, 18-25, 18-45.

Отправление от ост. «БАМР»: 07-35, 07-55, 08-15, 08-35, 08-55, 09-15, 09-35, 09-55, 10-15, 10-35, 10-55, 11-15, 11-35, 11-45, 12-55, 13-35, 13-55, 14-15, 14-35, 14-55, 15-15, 15-35, 15-55, 16-16, 16-35, 16-55, 17-15, 17-35, 17-55, 18-15, 18-35, 18-55, 19-15.

Напомним, подробное расписание размещено на странице отдела транспорта и связи официального сайта администрации городского округа

Уточнить информацию можно, позвонив по телефону в диспетчерские службы: 74-49-99, 74-33-18, а также в отделе транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством» – 69-21-39. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и другие меры профилактики COVID-19 при поездке в общественном транспорте. 07-05, 07-25, 07-45, 08-05, 08-25, 08-45, 09-05, 09-25, 09-45,10-05, 10-25, 10-45, 11-05, 11-45, 12-25, 13-05, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45, 16-05, 16-25, 16-45, 17-05, 17-25, 17-45, 18-05, 18-25, 18-45.07-35, 07-55, 08-15, 08-35, 08-55, 09-15, 09-35, 09-55, 10-15, 10-35, 10-55, 11-15, 11-35, 11-45, 12-55, 13-35, 13-55, 14-15, 14-35, 14-55, 15-15, 15-35, 15-55, 16-16, 16-35, 16-55, 17-15, 17-35, 17-55, 18-15, 18-35, 18-55, 19-15.Напомним, подробное расписание размещено на странице отдела транспорта и связи официального сайта администрации городского округа Nakhodka-city.ru Уточнить информацию можно, позвонив по телефону в диспетчерские службы: 74-49-99, 74-33-18, а также в отделе транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством» – 69-21-39. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и другие меры профилактики COVID-19 при поездке в общественном транспорте.

Пресс-служба администрации НГО