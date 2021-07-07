Проект «Рюкзачок приключений» шагает по Находке. В краеведческом квесте, организованном Центральной библиотечной системой, уже приняли участие ребята из пяти пришкольных лагерей, впереди еще три площадки.



Начиная с 16 июня «Рюкзачок приключений» побывал в школах №11, 25, 12 и 9, а в пришкольном лагере «Лидер-2» квест прошли ребята как из этого учреждения, так и из школы №22. В общей сложности в мероприятиях проекта планируется участие более трехсот учеников из 12 пришкольных отрядов.

Как проходит «палаточный квест»? Дело это весьма трудоемкое. На территории каждой пришкольной площадки разбивается целый лагерь: монтируются пять палаток, расставляется мебель и оборудование, раскладываются книги, словари и атласы, наглядные пособия, игры, пазлы, шифры, прячутся в секретные места подсказки, ведущие к следующим заданиям и, наконец, к заветным «кладам» с фигурками-артефактами.

Каждый ребенок вначале получает свой рюкзачок и свою карту с условиями квеста. Затем ребята в команде из 5-6 человек направляются поочередно в каждую палатку, где их ждет своя тема и свои задания. В синей – на тему моря, морских профессий и подводных обитателей. В зеленой – на тему флоры Дальнего Востока. В оранжевой – о животном мире наших краев. Желтая палатка – это «Портал времени», где ребят знакомят с историей Находки, детской литературой местных и приморских авторов. Только собрав артефакты из всех палаток, ребёнок получает приз. А еще есть палатка «Старт/Финиш», где дети учатся правильно собирать рюкзак в поход, по фото знакомятся с природными и рукотворными достопримечательностями Приморья. Один младшеклассник запомнился организаторам тем, что расплакался возле фотографий приморских красот. В ответ на расспросы заявил: «Потому что я там не был».



В паузах, пока следующая «станция» квеста занята, команды играют в напольную игру-бродилку «Шагаем по Находке». Эта игра показала, что многие ребята, к сожалению, плохо знают свой город и не могут назвать даже достопримечательности, расположенные на основной городской артерии – Находкинском проспекте (Камень дружбы, Сад камней). Ведущие игры не только задают вопросы, но и дают детям недостающую информацию.

Еще больше узнать о Приморье поможет ребятам вторая – библиотечная – часть проекта. О ней расскажем чуть позже.

А оценить уже полученные знания помогает специальный мониторинг, разработанный библиотекарями на основе общих знаний и заданий квеста. Опрос проводят учителя до и после мероприятия. Первые заполненные бланки показывают, что ребятам в основном удается усвоить новые знания о родном городе и крае и улучшить свои же предыдущие результаты.

В «Бортовом журнале» проекта появились первые отзывы как детей-участников, так и их педагогов. Вот, например, что написали самые первые участники из школы №11: «Игра «Рюкзачок приключений» нам очень понравилась. Было всё красиво организовано. Мы волновались, даже было страшновато, но всё прошли, все задания выполнили (были очень интересные загадки), понравились «ходилки». Очень много узнали нового! Очень понравилось! Спасибо за игру! Будем ждать новую игру. СКЛЯР Даниил, АРХИЛЕЙ Даниил, КУЛАК Маргарита, ХЛОПУШИН Денис».

«Все задания хорошо продуманы, познавательны, поданы в интересной игровой форме. Очень понравилось оформление: яркие палатки, забавные костюмы ведущих, под добрые детские песни из динамиков. Мероприятие – просто супер! Спасибо за ваш труд!» Этот отзыв подписала С. В. ВОРОНИНА, педагог из школы №25 «Гелиос».

Нужно добавить, что в организации и проведении каждого квеста участвует большая команда – около двух десятков человек. Библиотекарям помогают ребята из Городского корпуса волонтеров и старшеклассники, трудоустроенные в библиотеки на летних каникулах.

Светлана АЛЕКСЕЕВА, руководитель проекта «Рюкзачок приключений»,

Центральная библиотечная система Находкинского городского округа