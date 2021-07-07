|Судный день
|РИО Панорама
|07.07.2021
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В законную силу вступил приговор Находкинского городского суда в отношении местного жителя, 1981 года рождения, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
Как установлено в судебном заседании, фигурант уголовного дела в сентябре 2020 года, находясь на участке местности в черте города Находки, незаконно приобрел, подобрав с земли полимерный сверток, вещество, которое согласно заключению эксперта является смесью, содержащей наркотические средства – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, которые подлежат контролю в Российской Федерации. Масса вещества составила 3,62 гр., что относится к крупному размеру.
В продолжение преступного умысла фигурант уголовного дела поместил вещество в карман нижней части панели приборов в автомобиле, где оставил храниться до момента изъятия сотрудниками полиции в ходе досмотра транспортного средства.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд, с учетом личности последнего, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки
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|07 Июл 2021
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