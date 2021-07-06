№27 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 7 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Примите поздравления: на этой неделе в России отмечают два замечательных праздника: День семьи, любви и верности и День рыбака! «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям горожанам на страницах свежего выпуска и желает всем тепла, мира и согласия.

- В связи с открытием пляжного сезона в правительстве края обсудили правила безопасного поведения на водных объектах - подробности в свежем выпуске «РИО Панорамы».

- Собираетесь провести отпуск в другом городе в гостях у родственников и знакомых? «РИО Панорама» расскажет, как зарегистрироваться по месту пребывания по новым правилам.

- «Уж сколько раз твердили миру» - материал под таким заголовком расскажет, как защититься от современных методов хищений средств с банковских карт и счетов.

- Изменилось движение общественного транспорта по маршруту №4А; завершилось асфальтирование дороги к пляжу «Золотари»; упростили приём заявлений от детей-сирот на приобретение жилья – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Примите поздравления: на этой неделе в России отмечают два замечательных праздника: День семьи, любви и верности и День рыбака! «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям горожанам на страницах свежего выпуска и желает всем тепла, мира и согласия.- В связи с открытием пляжного сезона в правительстве края обсудили правила безопасного поведения на водных объектах - подробности в свежем выпуске «РИО Панорамы».- Собираетесь провести отпуск в другом городе в гостях у родственников и знакомых? «РИО Панорама» расскажет, как зарегистрироваться по месту пребывания по новым правилам.- «Уж сколько раз твердили миру» - материал под таким заголовком расскажет, как защититься от современных методов хищений средств с банковских карт и счетов.- Изменилось движение общественного транспорта по маршруту №4А; завершилось асфальтирование дороги к пляжу «Золотари»; упростили приём заявлений от детей-сирот на приобретение жилья – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script