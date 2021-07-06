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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
06.07.2021
№27 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 7 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Примите поздравления: на этой неделе в России отмечают два замечательных праздника: День семьи, любви и верности и День рыбака! «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям горожанам на страницах свежего выпуска и желает всем тепла, мира и согласия.
- В связи с открытием пляжного сезона в правительстве края обсудили правила безопасного поведения на водных объектах - подробности в свежем выпуске «РИО Панорамы».
- Собираетесь провести отпуск в другом городе в гостях у родственников и знакомых? «РИО Панорама» расскажет, как зарегистрироваться по месту пребывания по новым правилам.
- «Уж сколько раз твердили миру» - материал под таким заголовком расскажет, как защититься от современных методов хищений средств с банковских карт и счетов.
- Изменилось движение общественного транспорта по маршруту №4А; завершилось асфальтирование дороги к пляжу «Золотари»; упростили приём заявлений от детей-сирот на приобретение жилья – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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