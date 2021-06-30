|В городе обустроят шесть скверов
|РИО Панорама
|30.06.2021
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В Находке продолжаются строительные работы в шести скверах в соответствии с проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
Часть аллеи на Озёрном бульваре, примыкающей к ул. Постышева, практически отремонтирована. Старое асфальтное покрытие полностью демонтировано, установлены бордюры, пешеходные дорожки подготовлены для укладки тротуарной плитки. Финальная часть работ заключается в установке системы уличного освещения, лавочек и урн, а также разбивке клумбы у перекрёстка с ул. Постышева.
В сквере за остановкой «Заводская» на ул. Горького строители подрядной организации тоже подошли к завершающему этапу. Здесь появились бордюры, пешеходные дорожки подготовлены к асфальтированию. Сейчас ведутся работы по озеленению. Впереди установка системы уличного освещения, лавочек и урн, создание небольшой клумбы.
Сквер «Богатырь» на ул. Молодёжной особенно оценят любители спорта. Уже выполнен монтаж системы освещения для будущей хоккейной коробки, идёт подготовка бетонного основания. В сквере «Богатырь» появятся площадки для волейбола, баскетбола и уличных тренажёров. На откосе ближе к ул. Молодёжной будет организована зона для зрителей и установлены лавочки для переодевания под навесом. Рядом со спортивной зоной расположится прогулочная территория с тротуарами для передвижения лиц с ограниченными возможностями. Здесь установлены бордюры, подготовлены дорожки к асфальтированию.
В сквере «Русь» строители подрядной организации закончили трудоёмкую работу по возведению балюстрады. Предстоит завершить укладку брусчатки на части пешеходной дорожки, установить систему освещения, лавочки, урны, малые архитектурные формы – качели и игровые комплексы для детей.
В сквере мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны демонтирован старый бордюрный камень, выполнена планировка оснований под тротуарные дорожки и малые архитектурные формы. Близятся к завершению работы по монтажу нового тротуарного бордюра и устройству систем освещения.
В сквере «Молодёжный» сделана вертикальная планировка, заменён грунт. Сейчас строители перейдут к подготовке площадок для малых архитектурных форм, дорожек, установке системы освещения.
Напомним, упомянутые общественные пространства стали победителями голосования в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство аллеи на Озёрном бульваре, скверов на ул. Горького, «Богатырь», «Русь», мемориального комплекса жителям села Козьмино находкинцы проголосовали в 2019 и 2020 году. А проект реконструкции сквера «Молодёжный» стал победителем голосования в Находке в рамках проекта «Народный бюджет», призванного вовлечь граждан в процесс инициативного бюджетирования.
Благодаря активности горожан в этом году победителями голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» стали две площадки – Школьный сквер в районе ул. Постышева и видовая площадка №1 между остановками «Площадь Совершеннолетия» и «Тихоокеанская». Эти территории благоустроят уже в 2022 году.
Пресс-служба администрации НГО
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|30 Июн 2021
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