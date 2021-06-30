Современный скалодром, на который с большим удовольствием при помощи тренера взбираются мальчишки и девчонки, установлен в средней школе № 25 «Гелиос». На покупку нового оборудования выделено 800 тысяч рублей из бюджета Приморского края.



– Наша школа первая в городе, где установлено такое оборудование, и оно уже пользуется большим спросом среди наших учеников, – с гордостью отмечает директор школы Олег МОЗГОВОЙ. – Также в августе мы планируем обучить учителей физической культуры. Получив сертификаты, они смогут включить обучение на скалодроме в учебную программу.

Стоит отметить, что на базе школы несколько лет работает туристический кружок, кадетские классы. Под руководством учителя по физкультуре Виктора СТРИЖЕКОЗИНА ребята отправляются в походы, спускаются в пещеры, поэтому для отработки физических навыков было принято решение о приобретении скалодрома.

– До этого мы в течение года занимались с кадетами, посещали малые пещеры, водопады. Сейчас, с появлением нового оборудования, вместе с ребятами будем тренироваться, покорять новые вершины.

Особое внимание в школе уделяется цифровым технологиям. В прошлом году за счет средств краевого бюджета в кабинет технологии было приобретено современное оборудование. В новом учебном году планируется расшить техническое оснащение в кабинете физики. На подходе два 3D принтера и 14 новых комплектов для создания роботов в кабинете информатики.

Ежегодно из краевого бюджета выделяются средства для школ Находкинского городского округа на учебные расходы. В первую очередь приобретаются учебники и учебные пособия, аттестаты, а затем уже учебное оборудование, школьная мебель, спортивное оборудование и инвентарь.

По материалам пресс-службы администрации НГО