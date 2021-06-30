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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Путь к рекордам ГТО Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
30.06.2021
34 находкинца в возрасте 50 лет и старше приняли участие в городском фестивале «Путь к вершине ГТО», организованном Центром тестирования ГТО на базе спортивной школы «Водник».

Нормы физкультурно-спортивного комплекса сдали представители клубов «Новая волна» (руководитель Наталья НЕКРАСОВА, МБУ «Физкультура и здоровье»), «Спорт-класс» (руководитель Елена СМИРНОВА, СШ «Приморец») и команда СК «Руслан» (руководитель Ольга СТЕПЫКНА). Среди 34 участников было всего два мужчины, но и «слабый пол» показал достойные результаты.
В своих возрастных категориях (младшая 50 – 54 года; старшая 70+) участники выполнили по четыре упражнения: отжимание, поднимание туловища из положения лёжа, наклон вперёд и смешанное передвижение – 2 км.
Как отметила директор Центра тестирования ГТО Ирина ГАЕНКО, все продемонстрировали хорошую физическую подготовку, соответствующую своему возрасту. После подведения итогов, занесения результатов в единую базу ВФСК ГТО участники фестиваля получат значки – бронзовые, серебряные или золотые.
Лидеры в своих возрастных группах награждены почётными грамотами и медалями. Организаторы подготовили для физкультурников сувенирные наборы на память о фестивале, каждому клубу вручили праздничные пироги.
Дополнили программу фестиваля выступление танцевально-спортивного клуба «Новая волна» с гимнастикой тайцзы юличо и мастер-класс по социальным танцам.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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