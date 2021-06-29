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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
29.06.2021
№26 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 30 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
Примите поздравления: 4 июля в России отмечают День работников морского и речного флота. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям горожанам на страницах свежего выпуска и желает всем морякам поменьше бурь и штормов, экипажам судов – счастливого плавания и скорого возвращения к родным берегам, а их семьям – благополучия!
- Техосмотр отвяжут от ОСАГО: когда вступят в силу новые правила страхования? В каких случаях сотрудник дорожной инспекции сможет остановить ваш автомобиль на дороге – подробности на странице «Автообозрение».
- Собрались в отпуск, а домашних питомцев не с кем оставить и хочется взять их с собой? – новые правила перевозки животных от «Аэрофлота».
- Пункты вакцинации откроют в частных клиниках Приморья; приморцы, переболевшие коронавирусом, с 1 июля смогут пройти углубленную диспансеризацию; у социального проекта «Карта «Приморец» появились новые партнеры – подробности в новостном блоке «Рио Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на июль.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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