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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Пляжи проверят на готовность к купальному сезону Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
23.06.2021
Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находке, Находкинского отделения государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю, Управления по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа, Агентства по туризму Приморского края, арендаторы земельных участков в местах массового отдыха на территории морского побережья Находки провели серию рабочих встреч, посвящённых началу летнего оздоровительного сезона 2021 года.

В этом году купальный сезон официально пройдёт с 10 июля по 15 сентября. Постановлением администрации Находкинского городского округа определены места массового отдыха населения на территории морского побережья. Это пляжи в районе бухт Отрада, Подосёнова, Анна, Рифовая, Гайдамак, Средняя, Прибойная.
1 и 2 июля межведомственная комиссия проверит готовность территорий бухт к приёму отдыхающих. На всех пляжах будут созданы безопасные условия пребывания граждан. Арендаторы территорий морских побережий должны установить информационные стенды, организовать работу спасателей, убирать и вывозить мусор. В местах, где пребывание в воде людей не рекомендовано, сотрудники Управления ГО и ЧС по Находкинскому городскому округу установят таблички «Купание запрещено». Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проведут разъяснительную работу о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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