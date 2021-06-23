Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации городского округа, руководителями автотранспортных компаний отмечен всплеск заболеваемости среди водительского состава.



На основании статьи 29.1 Федерального закона 220-ФЗ от 13.07.2015 года перевозчикам дано право сократить количество выполняемых рейсов. Проанализировав пассажиропоток в разных направлениях, с 17 июня 2021 г. внесены изменения по следующим маршрутам:

Маршрут № 5 «Северный пр. – Нефтебаза/БАМР» – будет работать в режиме выходного дня. При этом до БАМР автобус будет ходить дважды с отправлением от ост. Северный пр-т. в 7:01 и 16:44.

Маршрут № 9 «Кольцевая – 2-й Южный микрорайон» – будет работать в режиме выходного дня.

Маршрут № 59 «2-й Южный микрорайон – Северный пр-т./Кольцевая» – временно приостановлен.

Маршрут № 4 «Пограничная – Арсеньева» – расписание рабочего дня скорректировано.



Пограничная

6-20,6-55, 7-15, 7-35, 7-55, 8-15, 8-55, 8-35, 9-15, 9-35, 9-55, 10-15, 10-35, 10-55, 11-15, 11-35, 11-55, 12-15, 12-35, 12-55, 13-15, 13-35, 13-55, 14-15, 14-35, 14-55, 15-15, 15-35, 15-55, 16-15, 16-35, 16-55, 17-15, 17-35, 17-55, 18-15, 18-35, 18-55, 19-15, 19-45, 20-05, 20-35.



Арсеньева

6-40, 7-25, 7-45, 8-05, 8-25, 8-45, 9-05, 9-25, 9-45, 10-05, 10-25, 10-45, 11-05, 11-25, 11-45, 12-05, 12-25, 12-45, 13-05, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-25, 15-05, 15-45, 16-05, 16-25, 16-45, 17-05, 17-25, 17-45, 18-05, 18-45, 18-25 19-05, 19-20, 19-40, 20-10, 20-30, 21-00.

По остальным направлениям все остаётся без изменений. Ознакомиться с подробным расписанием можно на странице отдела транспорта и связи официального сайта администрации городского округа Nakhodka-city.ru.

Уточнить информацию можно позвонив по телефону в диспетчерские службы: 74-49-99, 74-33-18, а так-же в отделе транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством» – 692139.

Гражданам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и другие меры профилактики COVID-19 при поездке в общественном транспорте.

Пресс-служба администрации НГО