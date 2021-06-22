№25 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Общероссийская акция «Минута молчания» проводится 22 июня в День памяти и скорби в 12.15 по московскому времени. Каждый житель Находки может присоединиться к минуте молчания, вспомнить родных и близких – участников Великой Отечественной войны, всех, кому мы обязаны свободой нашей Родины.

Памятные мероприятия, посвященные этой дате, будут проходить в Приморье до конца недели.

- Приёмная кампания стартовала в вузах и колледжах Приморья – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Как Находкинский городской округ готовится к открытию купального сезона – разъяснения Роспотребнадзора.

- Жителям Приморского края компенсируют транспортные расходы за проезд на лечение во Владивосток; а путешествующие семьи с детьми могут получить льготы на покупку билетов на поезда дальнего следования – все подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Общероссийская акция «Минута молчания» проводится 22 июня в День памяти и скорби в 12.15 по московскому времени. Каждый житель Находки может присоединиться к минуте молчания, вспомнить родных и близких – участников Великой Отечественной войны, всех, кому мы обязаны свободой нашей Родины.Памятные мероприятия, посвященные этой дате, будут проходить в Приморье до конца недели.- Приёмная кампания стартовала в вузах и колледжах Приморья – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Как Находкинский городской округ готовится к открытию купального сезона – разъяснения Роспотребнадзора.- Жителям Приморского края компенсируют транспортные расходы за проезд на лечение во Владивосток; а путешествующие семьи с детьми могут получить льготы на покупку билетов на поезда дальнего следования – все подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script