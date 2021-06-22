|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|22.06.2021
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№25 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Общероссийская акция «Минута молчания» проводится 22 июня в День памяти и скорби в 12.15 по московскому времени. Каждый житель Находки может присоединиться к минуте молчания, вспомнить родных и близких – участников Великой Отечественной войны, всех, кому мы обязаны свободой нашей Родины.
Памятные мероприятия, посвященные этой дате, будут проходить в Приморье до конца недели.
- Приёмная кампания стартовала в вузах и колледжах Приморья – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Как Находкинский городской округ готовится к открытию купального сезона – разъяснения Роспотребнадзора.
- Жителям Приморского края компенсируют транспортные расходы за проезд на лечение во Владивосток; а путешествующие семьи с детьми могут получить льготы на покупку билетов на поезда дальнего следования – все подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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