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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Живая музыка, открытый микрофон, русские богатыри и юные знатоки истории Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
16.06.2021
В Городском парке творческие коллективы Находки организовали на открытых площадках праздничную программу «Если будет Россия, значит, буду и я!».

Муниципальный Духовой оркестр исполнил мелодии известных песен.
Молодёжь из городского корпуса волонтёров раздавала всем желающим наклейки с российской символикой, взрослые и дети с удовольствием крепили триколор на одежду.
Концертные номера подготовили детские и взрослые вокальные и хореографические ансамбли, цирковая студия, танцевально-спортивный клуб «Новая волна».
Интерактивные игровые площадки организовали сотрудники городских библиотек. Ребята с удовольствием участвовали в исторических викторинах, мастерили из бумаги сувениры с символикой праздника, у открытого микрофона декламировали стихи о России. Аниматоры в костюмах русских богатырей увлекли детей народными играми и хороводами. Весёлые старты провела команда муниципального предприятия «Физкультура и здоровье».
Праздничные гуляния, посвящённые Дню России, состоялись также в сквере на ул. Свердлова, в отдалённых микрорайонах Врангель и Ливадия.
Все мероприятия проводятся с соблюдением мер профилактики распространения COVID-19.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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