В Городском парке творческие коллективы Находки организовали на открытых площадках праздничную программу «Если будет Россия, значит, буду и я!».





Муниципальный Духовой оркестр исполнил мелодии известных песен.

Молодёжь из городского корпуса волонтёров раздавала всем желающим наклейки с российской символикой, взрослые и дети с удовольствием крепили триколор на одежду.

Концертные номера подготовили детские и взрослые вокальные и хореографические ансамбли, цирковая студия, танцевально-спортивный клуб «Новая волна».

Интерактивные игровые площадки организовали сотрудники городских библиотек. Ребята с удовольствием участвовали в исторических викторинах, мастерили из бумаги сувениры с символикой праздника, у открытого микрофона декламировали стихи о России. Аниматоры в костюмах русских богатырей увлекли детей народными играми и хороводами. Весёлые старты провела команда муниципального предприятия «Физкультура и здоровье».

Праздничные гуляния, посвящённые Дню России, состоялись также в сквере на ул. Свердлова, в отдалённых микрорайонах Врангель и Ливадия.

Все мероприятия проводятся с соблюдением мер профилактики распространения COVID-19.



По материалам пресс-службы администрации НГО