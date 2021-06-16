Начался приём заявок для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2022 – 2023 год. Заявить о желании обустроить придомовую территорию, детскую или спортивную площадку можно будет до 25 июня включительно.



Благодаря реализации этой программы пустыри и заброшенные территории внутри дворов становятся комфортными зонами отдыха. В микрорайонах появляются современные игровые и спортивные площадки, уличные тренажёры для индивидуальных занятий. Финансирование работ по благоустройству осуществляется на условиях софинансирования из краевого и городского бюджетов. Программа разработана в соответствии с задачами национального проекта «Жильё и городская среда».

За время реализации программы благоустроено 140 дворов Находки. В этом году в плане стоят 24 двора, в 6 из них будут отремонтированы внутридворовые проезды, а в 18 обустроены детские и спортивные площадки.

Как рассказали в муниципальном учреждении «Управление городским хозяйством», уже 4 внутридворовых проезда полностью отремонтированы, на 5 территориях выполнены подготовительные работы для обустройства спортивных и детских площадок, устроены бетонные основания и резиновое покрытие. В остальных местах также ведутся подготовительные работы – устройство щебёночного основания и опалубки для бетонного основания.

Для участия в программе уполномоченным лицам следует подать заявку по адресу: Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 14, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Информацию можно получить по тел. 69-21-64.

По материалам пресс-службы администрации НГО