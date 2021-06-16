Амбулаторный инфекционный центр (АИЦ), открытый Находкинской городской больницей осенью 2020 года для лечения пациентов с симптомами ОРВИ, усиливает работу.



Теперь АИЦ принимает температурящих больных 14 часов в день. Это связано с ростом числа заразившихся COVID-19. Как рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Екатерина МАКСИМЕНКО,ежедневно в инфекционный центр обращается более 250 человек.

– В центр приходят пациенты с симптомами ОРВИ разной степени тяжести. Тест на COVID-19 показывает – это коронавирусная инфекция или типичное респираторное заболевание. При определённых состояниях для принятия решения о дальнейшей тактике лечения врач направляет пациента на компьютерную томографию, по показаниям – на госпитализацию, – отметила Екатерина Максименко.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, новая коронавирусная инфекция лечится амбулаторно при лёгком и среднем течении болезни, когда достаточно медикаментозного лечения под наблюдением врача АИЦ. Пациентов с тяжёлой формой заболевания госпитализируют в стационары, где есть возможность оказания кислородной поддержки и круглосуточный доступ к ИВЛ.

Находкинцы могут обратиться в АИЦ без предварительной записи с паспортом и полисом ОМС. Врачи принимают всех жителей городского округа, независимо от прикрепления к той или иной поликлинике, в том числе ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.

Новый режим работы: понедельник – суббота с 8.00 до 22.00. Воскресенье – выходной.

Телефон регистратуры: 64-07-08.

По материалам пресс-службы администрации НГО