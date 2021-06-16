|Дипломы для юных художников
|РИО Панорама
|16.06.2021
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Детская художественная школа №1 в октябре будет отмечать свой 55-летний юбилей.
За это время учреждение дополнительного образования успело выпустить более 1000 юных художников по программам живопись, основы архитектурного рисунка, компьютерная графика. Примечательно, что выпускники, набравшись опыта, часто возвращаются в родные стены, чтобы уже в статусе преподавателей передавать свои знания новым поколениям.
– На сегодняшний день в нашей школе преподают семь бывших учеников, – отметила заведующая учебной частью Анастасия ПШЕНИНА.
В этом году художественную школу окончили 33 юных художника, большинство получило дипломы с отличием. Многие были награждены почётными грамотами за участие в конкурсе рисунков. Лучшие творческие работы ребят из детских художественных школ №1 и №2 были размещены на баннерах рекламных конструкций ко Дню защитника Отечества, к 8 Марта и Дню Победы.
В копилке ученических побед имеются призовые места за участие в региональных, городских и краевых конкурсах. Победительница первого этапа Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Князь Александр – полководец, политик, Святой» выпускница Анна СРИБНЯК тоже планирует вернуться в школу, чтобы продолжить обучение по программе основы архитектурного рисунка.
– Я пришла сюда по чистой случайности. Мама спросила, хочу ли я научиться рисовать – я ответила согласием. И спустя 7 лет я держу в руках диплом. В дальнейшем хочу работать по таким специальностям, как архитектор, дизайнер окружающей среды, – поделилась планами на будущее выпускница.
Как на любом выпускном мероприятии, в этот день в художественной школе было много тёплых слов, пожеланий творческих успехов, цветов. Ребята отметили, что им грустно прощаться с учителями, которые за время обучения стали для них по-настоящему родными людьми.
Пресс-служба администрации НГО
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