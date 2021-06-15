|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|15.06.2021
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№24 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- На стадионе спортивной школы «Океан» завершился ежегодный юношеский турнир по футболу на Кубок «Порта Ливадия». И вот уже в третий раз находкинская команда одержала блестящую абсолютную победу, обыграв «ФК ЧИТА» со счётом 2:1 - все подробности в материале под заголовком «И СНОВА ЛУЧШИЕ».
- Хотите, чтобы ваш двор стал комфортной зоной отдыха, а дети радовались новой детской или спортивной площадке? Тогда поторопитесь: приём заявок для участия в муниципальной программе благоустройства дворов, детских и спортивных площадок заканчивается 25 июня - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Как отметили: в Городском парке прошли праздничные мероприятия, посвященные главному празднику страны – Дню России.
- В ближайшее время могут произойти изменения в сфере оплаты услуг ЖКХ – как это будет.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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