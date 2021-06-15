№24 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- На стадионе спортивной школы «Океан» завершился ежегодный юношеский турнир по футболу на Кубок «Порта Ливадия». И вот уже в третий раз находкинская команда одержала блестящую абсолютную победу, обыграв «ФК ЧИТА» со счётом 2:1 - все подробности в материале под заголовком «И СНОВА ЛУЧШИЕ».

- Хотите, чтобы ваш двор стал комфортной зоной отдыха, а дети радовались новой детской или спортивной площадке? Тогда поторопитесь: приём заявок для участия в муниципальной программе благоустройства дворов, детских и спортивных площадок заканчивается 25 июня - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Как отметили: в Городском парке прошли праздничные мероприятия, посвященные главному празднику страны – Дню России.

- В ближайшее время могут произойти изменения в сфере оплаты услуг ЖКХ – как это будет.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

- На стадионе спортивной школы «Океан» завершился ежегодный юношеский турнир по футболу на Кубок «Порта Ливадия». И вот уже в третий раз находкинская команда одержала блестящую абсолютную победу, обыграв «ФК ЧИТА» со счётом 2:1 - все подробности в материале под заголовком «И СНОВА ЛУЧШИЕ».- Хотите, чтобы ваш двор стал комфортной зоной отдыха, а дети радовались новой детской или спортивной площадке? Тогда поторопитесь: приём заявок для участия в муниципальной программе благоустройства дворов, детских и спортивных площадок заканчивается 25 июня - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Как отметили: в Городском парке прошли праздничные мероприятия, посвященные главному празднику страны – Дню России.- В ближайшее время могут произойти изменения в сфере оплаты услуг ЖКХ – как это будет.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script