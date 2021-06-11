Строители первого для портов Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки приступили к монтажу ветровых ферм блока А. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Тем самым среди всех стивидоров Находки «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения Президента РФ в полном объеме.







Как сообщил главный инженер компании-подрядчика Дмитрий МАЛАХОВ, на несущие конструкции опорных колонн навеса первыми были смонтированы ветровые фермы, затем – стропильные.

«Далее, после монтажа всех четырех стропильных ферм, приступим к монтажу «фахверка» – боковой стенки до крыши. Пойдут более мелкие детали металлоконструкций, это будет уже гораздо объемная работа. На монтаже заняты порядка 10 человек, это профессионалы высокого уровня, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках края», – добавил главный инженер «Альпар-Плюс» Дмитрий Малахов.





Отметим, что монтаж навеса идет на высоте от 33 до 39 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям.

Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузки.





Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.

