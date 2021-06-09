Подведены итоги голосования за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Находкинцы проявили активность, и благодаря этому в городе будут приведены в порядок ещё две площадки, набравшие наибольшее число голосов.





№ 1 между площадью Совершеннолетия и остановкой Тихоокеанской. На третьем – площадка рядом с памятным комплексом «Камень дружбы», за которую отдали свои голоса 1977 жителей.

Напомним, проектом благоустройства сквера «Школьный» предусмотрено размещение детской и спортивной площадки, создание отдельной зоны со скамейками для отдыха молодых родителей с колясками, пожилых людей. Для поддержания чистоты и порядка здесь появятся урны, в вечернее время территорию будут освещать светодиодные светильники, прогулочные зоны покроют брусчаткой. На детской площадке запланирована установка типовых конструкций с горкой и каруселями. В спортивной зоне – уличные тренажёры для взрослых и детей.

На видовой площадке № 1 планируется демонтаж бетонных парапетов и строительство новой подпорной стенки, организация парковки для автотранспорта. Также здесь будут сформированы зоны зелёных насаждений, цветников. В сквере установят современные фонари, удобные скамейки и урны.

Сейчас по двум площадкам, набравшим наибольшее число голосов, начнётся подготовка проектно-сметной документации. Реализованы проекты будут до 31 августа 2022 года.

Ознакомиться с официальными итогами голосования можно на сайте

Всего в онлайн-голосовании приняли участие 11 586 жителей Находки. «Победительницей» стала площадка для сквера «Школьный» с 4 840 голосами. На втором месте с небольшим отрывом в 71 голос – видовая площадка№ 1 между площадью Совершеннолетия и остановкой Тихоокеанской. На третьем – площадка рядом с памятным комплексом «Камень дружбы», за которую отдали свои голоса 1977 жителей.Напомним, проектом благоустройства сквера «Школьный» предусмотрено размещение детской и спортивной площадки, создание отдельной зоны со скамейками для отдыха молодых родителей с колясками, пожилых людей. Для поддержания чистоты и порядка здесь появятся урны, в вечернее время территорию будут освещать светодиодные светильники, прогулочные зоны покроют брусчаткой. На детской площадке запланирована установка типовых конструкций с горкой и каруселями. В спортивной зоне – уличные тренажёры для взрослых и детей.На видовой площадке № 1 планируется демонтаж бетонных парапетов и строительство новой подпорной стенки, организация парковки для автотранспорта. Также здесь будут сформированы зоны зелёных насаждений, цветников. В сквере установят современные фонари, удобные скамейки и урны.Сейчас по двум площадкам, набравшим наибольшее число голосов, начнётся подготовка проектно-сметной документации. Реализованы проекты будут до 31 августа 2022 года.Ознакомиться с официальными итогами голосования можно на сайте https://25.gorodsreda.ru/ Пресс-служба администрации НГО