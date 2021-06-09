По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко в Находке продолжился ремонт дороги к бухте Козина (пляж «Золотари») и в посёлок Приисковый. Подрядная организация в рамках муниципального контракта ведёт подготовительные мероприятия к асфальтированию.





Строительная техника восстанавливает профиль водоотводных канав, осуществляет замену грунта в местах деформаций, расчистку обочин и откосов.

Как сообщили в Управлении благоустройства Находкинского городского округа, работы проводятся без ограничения движения транспорта, поэтому автолюбителям следует соблюдать осторожность, проезжая данные участки.

Заасфальтировано здесь будут более 0,5 км к пляжу «Золотари» и более 1 км к пос. Приисковый. Полностью закончить ремонт участка до популярного места отдыха планируется к началу купального сезона – до конца июня.

Как сообщили в Управлении благоустройства администрации Находкинского городского округа, в понедельник рабочие уже приступили к асфальтированию участка дороги к бухте Козина (от АЗС в сторону пляжа «Золотари»). Водителей просят по возможности воспользоваться другим маршрутом или руководствоваться временными знаками дорожного движения и иными средствами, установленными на время асфальтирования.

Отметим, что в 2021 году запланирован ремонт 27 объектов дорожной инфраструктуры городского округа, включая отдалённые микрорайоны Врангель и Ливадия. На эти цели выделена субсидия из бюджета Приморского края в размере более 200 млн рублей.



По материалам пресс-службы администрации НГО