Мировым судьей судебного участка судебного района г. Находки вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы п. Ливадия Находкинского городского округа, 1972 года рождения, которым она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных сведений.





Как установлено в судебном заседании, фигурантка уголовного дела в июле 2020 года в помещении Пенсионного фонда подала заявление о предоставлении единовременной выплаты в соответствии с указами Президента Российской Федерации (о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей) на двоих детей, будучи лишенной родительских прав.

В результате денежные средства в размере 40 000 рублей зачислены на ее счет, открытый в ПАО «Сбербанк», которые сняты и потрачены ею по своему усмотрению.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд, с учетом личности последней, а также наличия в отношении нее приговоров, по которым наказание не отбыто, назначил ей окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Стоит отметить, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных прокуратурой города Находки в правоохранительные органы по результатам проверки правильности осуществления выплат Управлением Пенсионного фонда РФ.



Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки