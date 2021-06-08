№23 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

• Приближается главный праздник страны: 12 июня — государственный праздник Российской Федерации День России. В этот знаменательный день желаем всем горожанам терпения и успехов в достижении целей. Пусть вас окружают мир и спокойствие, благополучие и согласие на родной земле!

• Сеть кинотеатров "Иллюзион" приглашает всех любителей морской документалистики с 12 по 14 июня в кинотеатр "Уссури" на фестиваль "Человек и море".

• Владельцам гаражей назвали стоимость «амнистии» – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

• Губернатор Приморского края проконтролировал ход дорожных работ на участках автодороги Владивосток–Находка в районе Находкинского перевала.

• Вновь выходит на маршрут фирменный поезд «Океан» сообщением Владивосток-Хабаровск.

• ЕГЭ обяжут сдавать всех выпускников; МФЦ предложит электронные дубликаты документов на основе бумажных оригиналов, а регистрировать акты гражданского состояния россияне смогут в любом загсе страны, независимо от места жительства - об этом и многом другом – в новостном блоке «РИО Панорамы».

• Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script • Приближается главный праздник страны: 12 июня — государственный праздник Российской Федерации День России. В этот знаменательный день желаем всем горожанам терпения и успехов в достижении целей. Пусть вас окружают мир и спокойствие, благополучие и согласие на родной земле!• Сеть кинотеатров "Иллюзион" приглашает всех любителей морской документалистики с 12 по 14 июня в кинотеатр "Уссури" на фестиваль "Человек и море".• Владельцам гаражей назвали стоимость «амнистии» – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».• Губернатор Приморского края проконтролировал ход дорожных работ на участках автодороги Владивосток–Находка в районе Находкинского перевала.• Вновь выходит на маршрут фирменный поезд «Океан» сообщением Владивосток-Хабаровск.• ЕГЭ обяжут сдавать всех выпускников; МФЦ предложит электронные дубликаты документов на основе бумажных оригиналов, а регистрировать акты гражданского состояния россияне смогут в любом загсе страны, независимо от места жительства - об этом и многом другом – в новостном блоке «РИО Панорамы».• Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script