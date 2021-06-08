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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
08.06.2021
№23 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
• Приближается главный праздник страны: 12 июня — государственный праздник Российской Федерации День России. В этот знаменательный день желаем всем горожанам терпения и успехов в достижении целей. Пусть вас окружают мир и спокойствие, благополучие и согласие на родной земле!
• Сеть кинотеатров "Иллюзион" приглашает всех любителей морской документалистики с 12 по 14 июня в кинотеатр "Уссури" на фестиваль "Человек и море".
• Владельцам гаражей назвали стоимость «амнистии» – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
• Губернатор Приморского края проконтролировал ход дорожных работ на участках автодороги Владивосток–Находка в районе Находкинского перевала.
• Вновь выходит на маршрут фирменный поезд «Океан» сообщением Владивосток-Хабаровск.
• ЕГЭ обяжут сдавать всех выпускников; МФЦ предложит электронные дубликаты документов на основе бумажных оригиналов, а регистрировать акты гражданского состояния россияне смогут в любом загсе страны, независимо от места жительства - об этом и многом другом – в новостном блоке «РИО Панорамы».
• Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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