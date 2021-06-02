|Одни из лучших
|РИО Панорама
|02.06.2021
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Два общественных деятеля Находки отмечены премией «Неравнодушный гражданин».
Второе место в номинации «Культура» занял Станислав КАБЕЛЕВ с проектом по развитию спортивного и массового туризма Приморского края. А победителем онлайн-голосования «Голосуй, Приморье!» стала Татьяна БАРАНОВСКАЯ с проектом по профилактике возврата детей в детские дома в номинации «Семья и дети».
Ежегодная ремия «Неравнодушный гражданин», учреждённая в 2015 году, аккумулирует социально значимые проекты Приморского края и помогает в их реализации. В этом году в финале в шести номинациях были представлены 40 проектов, пять из которых – от находкинцев. В номинации «Здоровый дух» Находку представила руководитель клуба пенсионеров «Новая волна» Наталья НЕКРАСОВА, с которой горожане занимаются оздоровительной китайской гимнастикой тайзцы юличо. В номинации «Просвещение» выступили журналист и блогер Валерий БЕЛЬЦОВ, ведущий проекта «Находка, даты и люди» в социальных сетях, и руководитель Приморской региональной молодёжной краеведческой общественной организации «Клио» Василий АНОХИН – активный участник проектов «Пограничная площадь», «Палеодеревня», инициатор создания экологической тропы «Зелёная Находка».
– Участие в премии «Неравнодушный гражданин» позволяет привлечь внимание к важным социальным инициативам общественности представителей бизнеса и власти, – говорит Станислав Кабелев. – А значит, получить больше возможностей для их реализации.
Многодетная мама, руководитель Клуба приёмных родителей, зоозащитник Татьяна Барановская считает очень престижным победить благодаря поддержке жителей Приморья, которые отдали свои голоса за её проект и деятельность в целом.
– Участие в конкурсе было для меня полезно ещё и тем, что я познакомилась с интересными людьми, которые занимаются важными общественно значимыми делами, – говорит Татьяна Барановская. – Я видела, как люди «горят» ими, отдавая время, возможности, вкладывая душу в такие инициативы, как сортировка мусора, поддер-жка детей с врождёнными заболеваниями, программы зоозащиты. Было много интересных предложений, достойных общественного внимания.
Пресс-служба администрации НГО
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|02 Июн 2021
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