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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Профилактические работы Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
02.06.2021
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сообщает о проведении плановых профилактических работ на телевизионных передающих станциях Приморского края.

В связи с этим в указанные периоды возможны перерывы в вещании 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения на нижеперечисленных ретрансляторах цифрового вещания.
ФГУП РТРС приносит извинения за доставленные неудобства.
*РТРС-1 – первый мультиплекс – цифровой пакет обязательных общедоступных каналов («Первый Канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «5 канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»)
*РТРС-2 – второй мультиплекс – цифровой пакет обязательных общедоступных каналов («Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ»).
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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