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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Приостановить выплату Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
02.06.2021
Во время летних каникул многие старшеклассники и студенты устраиваются на работу или проходят оплачиваемую практику. Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает о необходимости своевременно проинформировать Пенсионный фонд о своём трудоустройстве.

Это относится к тем, кто получает пенсию по потере кормильца или оформил компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии.
Важно знать – если в Пенсионный фонд своевременно не поступит информация о трудоустройстве, то в будущем придётся вернуть неправомерно полученные деньги.
Чтобы приостановить выплату, следует уведомить о начале трудовой деятельности ПФР. Это можно сделать, обратившись в клиентскую службу территориального управления ПФР с паспортом, СНИЛС и документом, подтверждающим факт трудоустройства, или позвонить по справочному телефону, номер которого находится на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/branches/primorye/info/~0/4267.
Для возобновления положенной выплаты необходимо после завершения периода работы сообщить об этом в Пенсионный фонд в том же порядке.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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