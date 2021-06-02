Во время летних каникул многие старшеклассники и студенты устраиваются на работу или проходят оплачиваемую практику. Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает о необходимости своевременно проинформировать Пенсионный фонд о своём трудоустройстве.





Важно знать – если в Пенсионный фонд своевременно не поступит информация о трудоустройстве, то в будущем придётся вернуть неправомерно полученные деньги.

Чтобы приостановить выплату, следует уведомить о начале трудовой деятельности ПФР. Это можно сделать, обратившись в клиентскую службу территориального управления ПФР с паспортом, СНИЛС и документом, подтверждающим факт трудоустройства, или позвонить по справочному телефону, номер которого находится на сайте ПФР

Для возобновления положенной выплаты необходимо после завершения периода работы сообщить об этом в Пенсионный фонд в том же порядке.

Это относится к тем, кто получает пенсию по потере кормильца или оформил компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии.Важно знать – если в Пенсионный фонд своевременно не поступит информация о трудоустройстве, то в будущем придётся вернуть неправомерно полученные деньги.Чтобы приостановить выплату, следует уведомить о начале трудовой деятельности ПФР. Это можно сделать, обратившись в клиентскую службу территориального управления ПФР с паспортом, СНИЛС и документом, подтверждающим факт трудоустройства, или позвонить по справочному телефону, номер которого находится на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/branches/primorye/info/~0/4267 Для возобновления положенной выплаты необходимо после завершения периода работы сообщить об этом в Пенсионный фонд в том же порядке. Пресс-служба администрации НГО