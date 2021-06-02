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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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О перерасчёте за услуги ЖКХ Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
02.06.2021
В силу жилищного законодательства на собственника помещения возлагается обязанность по оплате расходов на содержание помещения, а также на содержание общего имущества в доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Помимо этого, на собственника возлагается обязанность оплачивать потребляемые коммунальные услуги, потребляемые как для индивидуальных, так и для общедомовых нужд.
Порядок предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах регламентируется правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
В случае временного отсутствия в квартире жильца управляющая организация или иной исполнитель услуг обязаны произвести перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги в течение 5 рабочих дней после получения письменного заявления о перерасчете, поданного до начала периода временного отсутствия или не позднее 30 дней после его окончания.
Перерасчет может быть произведен только в случае, если жилец отсутствовал в квартире более 5 полных календарных дней подряд без учета дней отъезда и возвращения.
Максимальный период перерасчета не более 6 месяцев. Если период отсутствия больше указанного срока, заявление о перерасчете необходимо подать повторно.
При подаче заявления до отъезда должны быть представлены подтверждающие документы, в противном случае плата будет доначислена по тарифам, установленным агентством по Приморского краю.
В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия, могут быть представлены справки о служебной командировке с копиями проездных билетов, о нахождении в стационаре медицинского учреждения или любые другие документы, свидетельствующие об отсутствии в квартире.
Вместе с тем плата за отопление, электроснабжение, газоснабжение, если эти ресурсы использовались на цели отопления, а также за коммунальные услуги на содержание общего имущества и на капитальный ремонт перерасчету не подлежат.
 
Александра КЛЕНИНА, старший помощник прокурора
Приморского края по правовому обеспечению
 

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