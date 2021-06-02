В мае, благодаря «Терминалу Астафьева», увеличилось количество новых окон и балконов в находкинском микрорайоне Мыс Астафьева. Предприятие завершило восьмую очередь собственной социальной программы по улучшению жилищных условий горожан.







В ходе нее восьми семьям микрорайона Мыс Астафьева установили 29 оконных и балконных конструкций. Среди тех, кто получил новые окна и балкон – Феликс МУСТАЕВ, проживший в доме на Астафьева 5а с момента его постройки.





«Спасибо, что есть такая акция благотворительная, что помогает «Терминал Астафьева» людям, нуждающимся в этом. Оставил заявку на новые окна и балкон, вскоре перезвонили, пришли замерщики, быстро изготовили и сделали прекрасно всё. Спасибо «Терминалу» за это, что помогают людям действительно», - рассказал Феликс Мустаев.





Соседка по микрорайону Анна ШАРИПОВА, особенно рада новому застекленному балкону, благодаря которому у нее появилось новое пространство для жизни.





«Потому что 39 лет прожила с открытым балконом, незащищенным от осадков и пыли. Теперь хожу очень довольная, планирую здесь проводить теплые вечера. Спасибо «Терминалу Астафьева», за то, что они не только помогают конкретным людям, но и применяют много всего для защиты экологии. Я всегда отслеживаю новости, касающиеся их, да и когда хожу по району, уже замечаю их новый навес», - добавила Анна Шарипова.





Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллионов рублей. В 2020 году установили 56 окон и 19 балконных конструкций на сумму еще 5 миллионов рублей. Уже согласована следующая очередь на остекление.





«Пока мы работаем в Находке, наши социальные программы будут работать! Администрация предприятия часто встречается с жителями микрорайона, выслушиваем их нужды, отвечаем на интересующие вопросы и хорошо знаем проблемы. Люди из окон своих домов видят, как на терминале растут защитные ограждения и строится крытый навес. Таким образом, нами будет реализован первый из трёх этапов закрытой перевалки», - рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.

