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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
01.06.2021
№22 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести со 2 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
• Сезон отпусков уже начался, и многие собираются на отдых в другие регионы страны: как получить медицинскую помощь вне территории страхования?
• В Союзе садоводов России предупредили о крупном денежном штрафе дачникам, не уделяющим внимания собственному участку, и серьезных санкциях, среди которых не только штрафы, но и лишение земли - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
• Прокуратура расскажет всё, что нужно знать о перерасчете за услуги ЖКХ в случае временного отсутствия.
• Какие льготы положены при достижении 80-летнего возраста; как получить звание «Ветеран труда»: об этом – в новостном блоке «РИО Панорамы».
• Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на первый месяц лета.
 
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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