№22 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести со 2 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

• Сезон отпусков уже начался, и многие собираются на отдых в другие регионы страны: как получить медицинскую помощь вне территории страхования?

• В Союзе садоводов России предупредили о крупном денежном штрафе дачникам, не уделяющим внимания собственному участку, и серьезных санкциях, среди которых не только штрафы, но и лишение земли - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

• Прокуратура расскажет всё, что нужно знать о перерасчете за услуги ЖКХ в случае временного отсутствия.

• Какие льготы положены при достижении 80-летнего возраста; как получить звание «Ветеран труда»: об этом – в новостном блоке «РИО Панорамы».

• Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на первый месяц лета.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script • Сезон отпусков уже начался, и многие собираются на отдых в другие регионы страны: как получить медицинскую помощь вне территории страхования?• В Союзе садоводов России предупредили о крупном денежном штрафе дачникам, не уделяющим внимания собственному участку, и серьезных санкциях, среди которых не только штрафы, но и лишение земли - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».• Прокуратура расскажет всё, что нужно знать о перерасчете за услуги ЖКХ в случае временного отсутствия.• Какие льготы положены при достижении 80-летнего возраста; как получить звание «Ветеран труда»: об этом – в новостном блоке «РИО Панорамы».• Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на первый месяц лета.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script