Это не шутки. Источником власти является российский многонациональный народ, так сказано в нашей Конституции.



Депутаты, представляющие наши интересы, как врачи, несут ответственность за здоровье. Первые – за здоровое развитие общества, вторые – за здоровый организм конкретного человека. Депутатом не должен стать случайный человек.

«Единая Россия» дает возможность выдвинуть во власть своих людей, выбирать до выборов. По всему краю зарегистрировалось почти 300 человек в качестве кандидатов на предварительном голосовании партии. Среди кандидатов – наши соседи, знакомые, сослуживцы, одноклассники, родственники.

С 24 по 30 мая пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия». У нас большой выбор кандидатов. Это реальный шанс для активных и умных людей прийти в политику. А для избирателя – шанс повлиять на политический процесс, просто поставив галочки в бюллетенях.

Во власть должны пойти наши кандидаты, кому мы доверяем и хотим, чтобы они отстаивали наши интересы и принимали законы, которые нас защищают.

Проголосовать можно прямо из дома. Это не трудно – 15 минут времени. Давайте встряхнем нашу власть, выберем достойных людей.

Голосуй 24-30 мая онлайн или на участковой счетной комиссии.