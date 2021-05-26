В Находке в летний период будут работать 24 пришкольных и 6 загородных лагерей для детей разных возрастов.



В этом году все школы Находки откроют в своих стенах пришкольные лагеря. Начальник Управления образования администрации Находкинского городского округа Евгения МУХАМАДИЕВА сообщила, что на это выделено три миллиона рублей из бюджета Находкинского городского округа и 9,6 млн рублей из краевого бюджета. Финансирование будет направлено на питание школьников. Для родителей пребывание детей в пришкольном лагере бесплатно. Первая смена начнёт работать с 1 июня.

С 24 мая начала работать комиссия из специалистов разных отделов администрации Находки по приёмке загородных лагерей, которая оценит степень готовности, безопасность и другие параметры.

Пресс-служба администрации НГО