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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
26.05.2021
В Находке в летний период будут работать 24 пришкольных и 6 загородных лагерей для детей разных возрастов.
В этом году все школы Находки откроют в своих стенах пришкольные лагеря. Начальник Управления образования администрации Находкинского городского округа Евгения МУХАМАДИЕВА сообщила, что на это выделено три миллиона рублей из бюджета Находкинского городского округа и 9,6 млн рублей из краевого бюджета. Финансирование будет направлено на питание школьников. Для родителей пребывание детей в пришкольном лагере бесплатно. Первая смена начнёт работать с 1 июня.
С 24 мая начала работать комиссия из специалистов разных отделов администрации Находки по приёмке загородных лагерей, которая оценит степень готовности, безопасность и другие параметры.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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