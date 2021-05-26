Федеральным законом от 30.04.2021 № 137-ФЗ внесены изменения в Закон «О занятости населения в Российской Федерации», касающиеся выплат увольняемым работникам.



Напомним, что статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации закреплен порядок выплат работникам при ликвидации организации или сокращении штата. В частности, при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства работодатель вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере 2-кратного среднего месячного заработка.

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации должны быть произведены до завершения ликвидации организации.

Кроме того, в случае расторжения трудового договора в связи с отказом работника от перевода на другую работу, восстановлением на работе работника, отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора и других случаях работнику, выплачивается выходное пособие в размере 2-недельного среднего заработка. Соответствующие уточнения внесены в Закон о занятости населения.

С 11 мая 2021 года при признании граждан безработными в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) единовременной компенсации гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации.

Кроме того, гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, признанным безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого им по последнему месту работы (службы) были выплачены выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и (или) единовременная компенсация, пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по истечении указанного периода.

Александра КЛЕНИНА, старший помощник прокурора

Приморского края по правовому обеспечению