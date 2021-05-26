|О выплатах уволенным
|РИО Панорама
|26.05.2021
|
Федеральным законом от 30.04.2021 № 137-ФЗ внесены изменения в Закон «О занятости населения в Российской Федерации», касающиеся выплат увольняемым работникам.
Напомним, что статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации закреплен порядок выплат работникам при ликвидации организации или сокращении штата. В частности, при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
Взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства работодатель вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере 2-кратного среднего месячного заработка.
При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации должны быть произведены до завершения ликвидации организации.
Кроме того, в случае расторжения трудового договора в связи с отказом работника от перевода на другую работу, восстановлением на работе работника, отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора и других случаях работнику, выплачивается выходное пособие в размере 2-недельного среднего заработка. Соответствующие уточнения внесены в Закон о занятости населения.
С 11 мая 2021 года при признании граждан безработными в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) единовременной компенсации гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации.
Кроме того, гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, признанным безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого им по последнему месту работы (службы) были выплачены выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и (или) единовременная компенсация, пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по истечении указанного периода.
Александра КЛЕНИНА, старший помощник прокурора
Приморского края по правовому обеспечению
|< Пред.
|След. >
|«
|26 Май 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу