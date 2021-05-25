|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|Сергей Гончаров
|25.05.2021
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№21 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 26 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
• Работающие россияне, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, могут взять отпуск в удобное время, работать неполный день: какие еще льготы есть у родителей детей-инвалидов – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
• Специалисты Федеральной налоговой службы предупреждают об изменении порядка уплаты налогов, а работники прокуратуры разъясняют изменения в законе, касающиеся выплат увольняемым работникам.
• Управление образования администрации НГО начало выдачу уведомлений о регистрации на ЕГЭ выпускникам прошлых лет; подведены итоги финала юбилейного городского конкурса чтецов «Звонкий голос дружбы»; в музейно-выставочном центре Находки продолжает работу выставка, посвященная Дню рождения города – об этом в новостном блоке «РИО Панорамы».
• Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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