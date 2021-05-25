№21 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 26 мая во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

• Работающие россияне, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, могут взять отпуск в удобное время, работать неполный день: какие еще льготы есть у родителей детей-инвалидов – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

• Специалисты Федеральной налоговой службы предупреждают об изменении порядка уплаты налогов, а работники прокуратуры разъясняют изменения в законе, касающиеся выплат увольняемым работникам.

• Управление образования администрации НГО начало выдачу уведомлений о регистрации на ЕГЭ выпускникам прошлых лет; подведены итоги финала юбилейного городского конкурса чтецов «Звонкий голос дружбы»; в музейно-выставочном центре Находки продолжает работу выставка, посвященная Дню рождения города – об этом в новостном блоке «РИО Панорамы».

• Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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• Работающие россияне, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, могут взять отпуск в удобное время, работать неполный день: какие еще льготы есть у родителей детей-инвалидов – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».• Специалисты Федеральной налоговой службы предупреждают об изменении порядка уплаты налогов, а работники прокуратуры разъясняют изменения в законе, касающиеся выплат увольняемым работникам.• Управление образования администрации НГО начало выдачу уведомлений о регистрации на ЕГЭ выпускникам прошлых лет; подведены итоги финала юбилейного городского конкурса чтецов «Звонкий голос дружбы»; в музейно-выставочном центре Находки продолжает работу выставка, посвященная Дню рождения города – об этом в новостном блоке «РИО Панорамы».• Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script