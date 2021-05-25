 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Навес в «Терминале Астафьева»: готова основа первого блока Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
25.05.2021
Строители первого для портов Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки завершили монтаж основной рамы блока А. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Тем самым, среди всех стивидоров Находки, «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения Президента РФ в полном объеме.


Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, на первые четыре железобетонные опоры установлены несущие конструкции опорных колонн навеса.
 

«Тем самым был сформирован каркас первого блока навеса, на который строители продолжат монтировать фермы – элементы самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Важно отметить сложную и ювелирную работу монтажников: установить металлоконструкции высотой 21 метр и длиной 30 метров точно в отверстия на капителях и соединяющем их ключе-кондукторе. Здесь работают профессионалы высокого уровня, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках края», – добавил Виктор Панов.
 

Отметим, что монтаж навеса идет на высоте от 33 до 39 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям.
Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку.
 

Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.
 
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 25 Май 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика