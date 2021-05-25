«Океан» устроил праздник болельщикам Находки



Настоящим праздником футбола стал для жителей Находки первый домашний матч «Океана» в новом сезоне. Со счетом 2:1 находкинские футболисты победили «Штурм» из Вольно-Надеждинска в третьем туре чемпионата Приморского края.









Возобновление игр «Океана» после почти годичного перерыва стало возможным благодаря помощи генерального партнера футбольного клуба, АО «Терминал Астафьева». Компания не только взяла на себя обязательства по поддержке футболистов и школы «Океана», но и проводит ремонт домашнего стадиона находкинской команды.







Футболисты «Океана» первыми открыли счет в матче, однако гости быстро отыгрались еще в первом тайме. Во второй половине игры преимуществом владела находкинская команда, которая при поддержке двух тысяч болельщиков на последней минуте дополнительного времени забила победный гол. Его автором и лучшим игроком матча стал Юрий ГРОМОВ.





«Игра выдалась очень сложной, но должны были побеждать с крупным счетом, в очередной раз подвела реализация. Очень хотели порадовать болельщиков и хочется сказать им огромное спасибо, что пришли поддержать, было очень приятно играть при таком количестве зрителей. Будем готовиться к следующему матчу, еще более тяжелому, на выезде. Соперник сильный, будем оставлять все силы на поле, чтобы победить», – рассказал после игры Юрий Громов.





После матча не скрывали своих чувств и болельщики «Океана», соскучившиеся по игре своих любимых футболистов.

«Это был шикарный матч! Мы ждали первого матча «Океана», мы заказывали победу, это было супер! Знаем всю команду, болеем за нее много лет, и мы очень довольны сегодняшним матчем», – поделился Владимир ГРУЗДЕВ.

«Это была классная игра. Мы довольны результатом. «Океан» – чемпион!» – считает Иван ОЗЕРОВ.





Следующий матч «Океан» сыграет 29 мая на выезде во Владивостоке против команды «Анри-ВМРП».

Отметим, что с первых игр главный тренер «Океана» Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ активно задействует молодых находкинских футболистов. Такое решение тренера полностью соответствует концепции компании «Терминал Астафьева» – титульного спонсора главной команды и футбольной школы «Океан». Привлечение в основной состав местных воспитанников – одно из главных условий компании. И такая политика уже даёт положительный результат.

