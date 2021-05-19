|В чем суть электронного голосования?
|РИО Панорама
|19.05.2021
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Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу обеспечить к 2024 году круглосуточное предоставление госуслуг с помощью Интернета. Это делается ради людей, поскольку должно устранить все бюрократические проволочки и сделать комфортным процесс обращений гражданина в органы власти. И вообще на дворе уже 2021 год – век цифровизации, многие процессы человеческой деятельности переходят в сферу Интернета. Так что и демократии пора становиться электронной.
Электронное голосование, которое пройдет с 24 по 30 мая в ходе отбора кандидатов «Единой России» для участия в реальных выборах, это своего рода пробный шар. Нужно понять, как работает эта система на практике и затем усовершенствовать ее.
Принять участие в предварительном голосовании может любой совершеннолетний житель страны. Для этого и внедряется система электронного голосования. Для участия в нем необходима регистрация на сайте gosuslugi.ru. То есть электронное голосование – это также своего рода услуга, облегчающая жизнь людей. Можно не выходя из дома путем нескольких нажатий кнопок выбрать своих кандидатов на предварительном голосовании.
Для этого нужно зайти на сайт партии pg.er.ru и применить свою учетную запись на сайте gosuslugi.ru (если ее еще нет, то зарегистрируйтесь, без нее в наше время никак не обойтись). Если вы там уже зарегистрированы, то подавайте заявку на участие в предварительном голосовании. Регистрация избирателей уже началась 19 апреля и закончится 28 мая.
По любому вопросу предварительного голосования можно звонить по номеру 8-800-555-02-00.
Всего в Приморском крае зарегистрировалось 72 кандидата на выборы в Госдуму и 284 кандидата в Заксобрание края.
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва и Заксобрания VII созыва в Приморском крае пройдут 19 сентября в Единый день голосования.
Также просим вас принять участие в опросе, посвященном порталу gosuslugi.ru.
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