Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу обеспечить к 2024 году круглосуточное предоставление госуслуг с помощью Интернета. Это делается ради людей, поскольку должно устранить все бюрократические проволочки и сделать комфортным процесс обращений гражданина в органы власти. И вообще на дворе уже 2021 год – век цифровизации, многие процессы человеческой деятельности переходят в сферу Интернета. Так что и демократии пора становиться электронной.





Принять участие в предварительном голосовании может любой совершеннолетний житель страны. Для этого и внедряется система электронного голосования. Для участия в нем необходима регистрация на сайте

Для этого нужно зайти на сайт партии

По любому вопросу предварительного голосования можно звонить по номеру 8-800-555-02-00.

Всего в Приморском крае зарегистрировалось 72 кандидата на выборы в Госдуму и 284 кандидата в Заксобрание края.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва и Заксобрания VII созыва в Приморском крае пройдут 19 сентября в Единый день голосования.

Также просим вас принять участие в

Это займет одну минуту Электронное голосование, которое пройдет с 24 по 30 мая в ходе отбора кандидатов «Единой России» для участия в реальных выборах, это своего рода пробный шар. Нужно понять, как работает эта система на практике и затем усовершенствовать ее.Принять участие в предварительном голосовании может любой совершеннолетний житель страны. Для этого и внедряется система электронного голосования. Для участия в нем необходима регистрация на сайте gosuslugi.ru . То есть электронное голосование – это также своего рода услуга, облегчающая жизнь людей. Можно не выходя из дома путем нескольких нажатий кнопок выбрать своих кандидатов на предварительном голосовании.Для этого нужно зайти на сайт партии pg.er.ru и применить свою учетную запись на сайте gosuslugi.ru (если ее еще нет, то зарегистрируйтесь, без нее в наше время никак не обойтись). Если вы там уже зарегистрированы, то подавайте заявку на участие в предварительном голосовании. Регистрация избирателей уже началась 19 апреля и закончится 28 мая.По любому вопросу предварительного голосования можно звонить по номеру 8-800-555-02-00.Всего в Приморском крае зарегистрировалось 72 кандидата на выборы в Госдуму и 284 кандидата в Заксобрание края.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва и Заксобрания VII созыва в Приморском крае пройдут 19 сентября в Единый день голосования.Также просим вас принять участие в опросе , посвященном порталу gosuslugi.ru Это займет одну минуту