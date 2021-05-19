Всё меньше времени остаётся у жителей Находки для того, чтобы проголосовать за проекты, участвующие в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Свой выбор сделали уже более 6,5 тысяч горожан.





Отметим, что в последнее время гражданской активности и обратной связи с жителями уделяется большое внимание. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Находке ведутся работы по благоустройству пяти объектов – сквера «Русь», «Богатырь», площадки в районе остановки «Заводская» на ул. Горького, у обелиска Героям Великой Отечественной войны в посёлке Первостроителей, аллеи на Озёрном бульваре. Продолжается реконструкция сквера «Молодежный», которая стала возможной тоже благодаря инициативе горожан. Напомним, этот проект победил в голосовании в Находке в рамках проекта «Народный бюджет».

Сотрудники Управления благоустройства администрации Находкинского городского округа также продолжают высадку деревьев в рамках акции «Сад памяти», целью которой является создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ещё 10 елей появилось в сквере в районе ул. Спортивной, 25. Таким образом, продолжается благоустройство сквера по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2018 году по этой программе жители Находки выбрали именно эту площадку. Теперь здесь обустроены комфортные пешеходные зоны, появились лавочки, клумбы и хорошая детская площадка.

Напомним, проекты, набравшие большее количество голосов, будут благоустроены в следующем году. Сейчас в голосовании лидирует проект благоустройства сквера «Школьный» в районе ул. Постышева, на втором месте - видовая площадка № 1 между площадью Совершеннолетия и ост. Тихоокеанской, на третьем - площадка в районе Камня дружбы. Полное описание проектов можно найти на странице голосования http://25.gorodsreda.ru/. Тем, кто сам не может проголосовать, помогают волонтеры. 33 волонтёра работают в торговых центрах, в Городском парке и других общественных местах, дежурят в МФЦ. Юноши и девушки в брендированных футболках раздают горожанам листовки с информацией о программе, рассказывают о проектах-участниках. Они обеспечены мобильными устройствами, с помощью которых помогают проголосовать всем желающим на сайте 25.gorodsreda.ru . Процедура занимает не более двух-трёх минут.Отметим, что в последнее время гражданской активности и обратной связи с жителями уделяется большое внимание. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Находке ведутся работы по благоустройству пяти объектов – сквера «Русь», «Богатырь», площадки в районе остановки «Заводская» на ул. Горького, у обелиска Героям Великой Отечественной войны в посёлке Первостроителей, аллеи на Озёрном бульваре. Продолжается реконструкция сквера «Молодежный», которая стала возможной тоже благодаря инициативе горожан. Напомним, этот проект победил в голосовании в Находке в рамках проекта «Народный бюджет».Сотрудники Управления благоустройства администрации Находкинского городского округа также продолжают высадку деревьев в рамках акции «Сад памяти», целью которой является создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ещё 10 елей появилось в сквере в районе ул. Спортивной, 25. Таким образом, продолжается благоустройство сквера по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2018 году по этой программе жители Находки выбрали именно эту площадку. Теперь здесь обустроены комфортные пешеходные зоны, появились лавочки, клумбы и хорошая детская площадка. По материалам пресс-службы администрации НГО