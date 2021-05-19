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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Маршрут № 18 поедет по-новому Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
19.05.2021
Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации Находкинского городского округа, изменения внесены в график движения автобусов по маршруту № 18 «КПД-Кольцевая-МЖК».

Отправление автобуса с остановки «КПД»:
06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06.
Отправление автобуса с остановки «Кольцевая»:
07.14, 08.14, 09.14, 10.14, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
Отправление автобуса с остановки «МЖК»:
07.21, 08.21, 09.21, 10.21, 13.37, 14.37, 15.37, 16.37, 17.37.
Автобус по маршруту №33 с 15.05.2021 приостанавливает движение по направлению «Автовокзал – сады «Родничок». Это связано с ремонтом автодороги «Артём - Находка - Порт Восточный» - на конечной остановке отсутствует разворотная площадка.

Пресс-служба администрации НГО
 

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