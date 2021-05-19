|Маршрут № 18 поедет по-новому
|РИО Панорама
|19.05.2021
|
Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации Находкинского городского округа, изменения внесены в график движения автобусов по маршруту № 18 «КПД-Кольцевая-МЖК».Отправление автобуса с остановки «КПД»:
06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06.
Отправление автобуса с остановки «Кольцевая»:
07.14, 08.14, 09.14, 10.14, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
Отправление автобуса с остановки «МЖК»:
07.21, 08.21, 09.21, 10.21, 13.37, 14.37, 15.37, 16.37, 17.37.
Автобус по маршруту №33 с 15.05.2021 приостанавливает движение по направлению «Автовокзал – сады «Родничок». Это связано с ремонтом автодороги «Артём - Находка - Порт Восточный» - на конечной остановке отсутствует разворотная площадка.
Пресс-служба администрации НГО
|След. >
|«
|19 Май 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу