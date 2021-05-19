|«Читающая Находка»
|РИО Панорама
|19.05.2021
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Начиная с 18 мая – даты присвоения Находке статуса города – библиотекари Находки проедут по нескольким микрорайонам города, в каждом из которых развернётся своя «Читающая улица». Это новый праздник, посвященный Дню рождения города.
Каждая импровизированная улица будет состоять из пяти интерактивных площадок с тематическими палатками.
В «Краеведческой палатке» откроется книжная выставка «Наша Находка» и пройдёт мастер-класс «Рисунок на камне». Начинающим любителям генеалогии помогут составить родовое древо. А еще каждый сможет отметить на большой карте город, из которого он сам или его предки приехали в Находку.
В «Детской палатке» с малышами будут рисовать на морских ракушках и делать аппликации, устроят «Викторину-рыбалку» и подвижные игры. Ярким дополнением и веселой частью праздника станет аквагрим для детей.
На площадке для подростков состоится увлекательный квест «100 шагов по Находке», а в фотозоне любители селфи отправятся в «морское путешествие на лодке».
Пятой площадкой станет открытый микрофон, который так полюбили находкинцы на уличных мероприятиях. Желающие смогут почитать стихи о Находке или поздравить горожан с праздником.
Все мастер-классы и другие активности от библиотек Находки – бесплатны!
Активные участники «Читающей улицы» получат билет, дающий шанс выиграть в розыгрыше призов.
Читающие улицы откроются:
20 мая с 13.00 до 15.00 - в сквере возле ТД «Культтовары» по ул. Спортивной, 25;
22 мая с 12.00 до 14.00 - в Городском парке культуры и отдыха.
Приходите сами, с семьями и друзьями!
Галина КОЛНЕР,
Центральная библиотечная система Находки
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