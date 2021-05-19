Мартовским днём 1974 года в кабинете председателя Находкинского исполнительного комитета КУКСОВА Николая Афанасьевича проходило необычное совещание, на которое были приглашены первые руководители крупнейших предприятий города Находки.



Присутствовал на этом совещании и Первый секретарь ГК КПСС Евгений Петрович ГАЙДАМАЧЕНКО. Повестка дня: как достойно встретить в 1975 году 25-летний юбилей города Находки.

Город-порт Находка был самым молодым и единственным открытым портом для захода иностранного флота на Дальнем Востоке. Здесь также швартовались к причалу морского вокзала белоснежные лайнеры с туристами из Азиатско-Тихоокеанского региона, желающие познакомиться с историческим, культурным наследием Советского Союза, а также посетить места захоронения бывших военнопленных. На улицах постоянно звучала иностранная речь гостей города.

Темпы строительства и развития города-порта Находка в те годы можно сравнить только со строительством города Комсомольск-на-Амуре в тридцатых годах 20 века. Молодежь из городов и поселков Советского Союза приезжала по комсомольским путевкам на работу и учебу в Дальневосточное мореходное училище. Все факультеты ДМУ были заполнены будущими специалистами рыбодобывающего и рыбообрабатывающего флота Дальнего Востока.

Многих парней влекла морская романтика. Начитавшись книг Стивенсона, Жюль Верна и насмотревшись фильмов о море, многие выпускники ДМУ навсегда связали свою жизнь с городом Находкой. Средний возраст жителей в 1974 году составлял 34 года.

В план мероприятий по достойной встрече юбилея города были включены обустройство новых видовых площадок, ремонт уже существующих, разбивка новых цветочных клумб, ремонт городского стадиона для проведения массовых встреч с приглашенными артистами для концерта, спортивных мероприятий, футбольных матчей городского клуба «Рыбак» и многое другое.

Руководство города предложило поставить списанную шхуну «Кооператор» на гребне сопки Находкинского перевала в качестве визитной карточки города. Предложение было принято, установлены сроки и определены предприятия, участвующие в этом мероприятии. Времени до юбилея оставалось мало.

Шхуна «Кооператор» была деревянной, постройки 1956 года, водоизмещением 200 регистровых тонн, длиной 40 метров и принадлежало Управлению Морского рыболовного и зверобойного флота СССР. В 1974 году шхуна «Кооператор» была выведена из состава Управления ввиду значительного износа корпуса, механизмов судна. Восстановительный ремонт был экономически нецелесообразен. Между руководством города и Управлением Морского рыболовного и зверобойного флота СССР была достигнута договоренность о приобретении списанной шхуны.



Шхуна «Надежда». Фото с сайта https://pastvu.com.

Шхуна «Надежда». Фото с сайта https://pastvu.com.

В апреле 1974 года к причалу Гайдамакского СРЗ пришвартовалась шхуна «Кооператор». Директор ГСРЗ Альберт Николаевич МУРАШЕВ организовал быстрый демонтаж всего оборудования, металлического, электрического насыщения внутренностей шхуны, но встала проблема, как вытащить главный двигатель весом 26 тонн. В это самое время прораб Строительного управления 402, выпускник Хабаровского института инженер-строитель Виктор Васильевич ПОДОЛЬСКИЙ строил блок цехов Гайдамакскому СРЗ. Для монтажа балок пролетов строящегося блока цехов трестом ДМГС (управляющий Александр Александрович) был АНДРЕЕВ приобретен первый в городе японский кран «КАТО» грузоподъемностью 30 тонн. Управлять дорогостоящим подъемно-транспортным средством было поручено самому опытному крановщику ДМГС – Федору ГЕРАСИМОВУ. Руководство ГСРЗ попросило помочь вытащить главный двигатель из чрева судна. Всё тщательно взвесив, рассчитав правильно угол подъема стрелой, приблизившись к корпусу судна вплотную, кран вытащил главный двигатель. Это сэкономило десяток дней на разборку и выгрузку.

Далее буксиром шхуна «Кооператор» была доставлена на Приморский СРЗ, поднята на слип, где была распилена на три части. Эту работу ювелирно выполнили бригадир судовых плотников Александр Иванович ДУТИКОВ и член бригады Николай МУРЗИН. Следует отметить, что Александр Дутиков пришел работать на Приморский СРЗ в 1958 году и за долголетний добросовестный труд был награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени».

Руководству Приморского судоремонтного завода (директор Юрий Николаевич Заяц) была поставлена задача доставить распиленные части шхуны на Находкинский перевал. На плашкоуте распиленные части были доставлены в район Сучанского магазина, и затем на заводском трейлере водитель Михаил Павлович ТИМОЧУК

доставил каждую часть шхуны к месту назначения. Для проезда по улице Портовой были обрезаны все выступающие на проезжую часть ветки тополей. Сопровождение спецгруза шло автомашиной со спецсигналом с лейтенантом водного отдела милиции Виктором Алиевичем АЛИЕВЫМ.

А тем временем на Находкинском перевале шла активная работа по подготовке бетонной подушки для установки корпуса шхуны. Старший прораб Строительного управления № 402 Александр Иванович ТАРАСОВ по чертежам подводной части шхуны бетонировал основание установки корпуса судна. В течение месяца водный отдел милиции производил охрану строящегося объекта, материалов, техники. Затем охрану взяла на себя пограничная служба в/ч 2020.

Наступил ответственный момент – соединение всех частей в единое целое путем скрепления спецсредствами. Командирами воинских частей для монтажа были выделены

два 63-тонных крана. Уникальная операция была произведена. Крепление производили специалисты Находкинского судоремонтного завода (директор завода Дмитрий Иванович КАРАБАНОВ, в дальнейшем долгие годы возглавлявший Приморский краевой исполнительный комитет). Вся внутренняя и наружная отделка шхуны была поручена деревообрабатывающему цеху Находкинского судоремонтного завода (начальник цеха Александр ШАМАКИН).

Шамиль ВАХИТОВ, ветеран труда Приморского СРЗ, старожил города





Полностью материал «Надежда» – давний символ города Находки» можно прочитать в газете «РИО-Пранорама» №20, от 19 мая 2021 года.