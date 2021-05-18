|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|18.05.2021
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№20 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 19 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
• Находке – 71! С Днём рождения, любимый город! Желаем благополучия и счастья всем жителям Находки!
• 22 мая в 10.00 на городской набережной в районе «Рица» состоится праздник «День лучшего города». Не пропустите это яркое событие, приходите сами, приводите друзей и близких!
• Ну а библиотеки Находки приглашают на новый интеллектуальный праздник под названием «Читающая Находка», посвящённый Дню рождения города: программа праздника и адреса - на страницах еженедельника «РИО Панорама».
• Изменения внесены в график движения автобусов по маршруту № 18 «КПД – Кольцевая – МЖК» - подробности на страницах «РИО Панорамы».
• Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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