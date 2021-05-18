№20 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 19 мая во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

• Находке – 71! С Днём рождения, любимый город! Желаем благополучия и счастья всем жителям Находки!

• 22 мая в 10.00 на городской набережной в районе «Рица» состоится праздник «День лучшего города». Не пропустите это яркое событие, приходите сами, приводите друзей и близких!

• Ну а библиотеки Находки приглашают на новый интеллектуальный праздник под названием «Читающая Находка», посвящённый Дню рождения города: программа праздника и адреса - на страницах еженедельника «РИО Панорама».

• Изменения внесены в график движения автобусов по маршруту № 18 «КПД – Кольцевая – МЖК» - подробности на страницах «РИО Панорамы».

• Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script • Находке – 71! С Днём рождения, любимый город! Желаем благополучия и счастья всем жителям Находки!• 22 мая в 10.00 на городской набережной в районе «Рица» состоится праздник «День лучшего города». Не пропустите это яркое событие, приходите сами, приводите друзей и близких!• Ну а библиотеки Находки приглашают на новый интеллектуальный праздник под названием «Читающая Находка», посвящённый Дню рождения города: программа праздника и адреса - на страницах еженедельника «РИО Панорама».• Изменения внесены в график движения автобусов по маршруту № 18 «КПД – Кольцевая – МЖК» - подробности на страницах «РИО Панорамы».• Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

