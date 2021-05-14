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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Летние пришкольные лагеря откроются с 31 мая Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
14.05.2021
Как сообщили в Управлении образования Находкинского городского округа, с 31 мая лагеря с дневным пребыванием детей откроются во всех общеобразовательных школах.

На летних каникулах будут организованы две смены – с 31 мая до 20 июня и с 22 июня до 12 июля. Отдохнуть в них смогут 3500 школьников в возрасте от 6,5 до 15 лет.
С 8.30 до 14.30 ребята будут заняты интересными и полезными делами в кругу сверстников, родители могут быть спокойны за их безопасный и спокойный досуг. На пришкольных площадках организовано полноценное двухразовое питание, занятия физкультурой, творчеством, экскурсии, походы и другие развлечения. Организовать активный отдых помогут школьникам педагоги дополнительного образования, тренеры спортивных школ и коллективы учреждений культуры.
В Находкинском городском округе также будут работать и шесть загородных лагерей – «Шепалово», «Отрада», «Бухта Отрада», «Спартанец», «Радуга» и «Альбатрос». Приятным новшеством в этом году стало то, что перечисленные лагеря вошли в новую программу туристического кешбэка, и теперь родители смогут возместить до 50 процентов стоимости путёвки. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Приморского края primorsky.ru. Данная программа – результат решения, озвученного Президентом России Владимиром Путиным во время оглашения Послания Федеральному Собранию.
«Запуск программы запланирован на 20-е числа мая: с этого момента желающие смогут приобретать путёвки в детские лагеря, возврат 50 процентов от стоимости купленной путёвки будет осуществлён на карту «Мир» в течение 5 дней. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых во время летних и осенних каникул», – рассказали в агентстве по туризму Приморского края.
Родителям, планирующим приобрести путёвки в детские летние лагеря с 50-процентным кешбэком следует руководствоваться официальными реестрами организаций отдыха детей и их оздоровления. Возможно, этот список будет меняться, так как процесс включения организаций в реестр еще продолжается. Перечень всех партнеров программы к моменту запуска будет опубликован на сайте https://мирпутешествий.рф/.
Пресс-служба администрации НГО
 

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