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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Право на жизнь Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
14.05.2021
Фонду защиты животных «Право на жизнь» выделена субсидия из бюджета Находки.

Такое решение принято по результатам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в области защиты и помощи безнадзорным животным.
Общественная организация занимается лечением, кормлением, поиском хозяев для четвероногих питомцев с 2014 года. Регистрация в качестве юридического лица позволила волонтёрам подать заявку на получение субсидии из городского бюджета. Финансовая поддержка в размере 400 тысяч рублей поможет реализовать одноимённый проект «Подари жизнь».
– Проблема безнадзорных животных остаётся актуальной на сегодняшний день, и мы последовательно движемся к её решению, – подчеркнул на заседании конкурсной комиссии заместитель главы администрации Находкинского городского округа Константин САПРЫКИН. – К июлю планируется открыть муниципальный приют во Врангеле. Второй шаг в решении проблемы – субсидии некоммерческим организациям, которые занимаются помощью животным на общественных началах. Надеемся, что в следующем году заявок на получение субсидий будет больше.
Проект «Право на жизнь» направлен на создание безопасной среды для содержания бездомных животных и комплексной подготовки их к передаче в семьи. За счёт собственных средств и частных пожертвований общественники построили 11 вольеров с будками, в которых в среднем содержится 60-80 животных. Средства субсидии помогут решить задачи с питанием, вакцинированием, стерилизацией и лечением животных. Кроме того, волонтёры включили в план реализации проекта просветительские мероприятия в образовательных учреждениях, организацию занятий для зооволонтёров и зооинспекторов, благотворительные мероприятия. Помощь общественникам окажет Краевое бюджетное учреждение «Ветеринарная служба г. Находки».
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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