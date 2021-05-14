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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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«БрейнБук» снова с нами Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
14.05.2021
После перерыва, связанного с ограничениями массовых мероприятий, в Городской библиотеке-музее возобновились взрослые интеллектуальные игры «БрейнБук».

В первом туре – «Многоборье» – знатоков ждали шесть разноплановых заданий. Для начала пришлось опознать в портретах милых малышей на экране будущих кинозвезд и поп-див – от Мадонны до Элайджи Вуда. Самым неузнаваемым оказался Роберт Паттинсон, звезда молодежной саги «Сумерки».
Задание оказалось нелегким, зато позволило размяться перед следующим, где пришлось в одном портрете, собранном из разных верхней и нижней половин, угадать двух классиков – русских писателей и поэтов.
А еще игроки решали логические задачки, дописывали незаконченные юмористические стишки-порошки, отвечали на вопросы «Библиовикторины» и разгадывали кроссворд, все слова в котором оказались палиндромами, то есть читались в обе стороны одинаково.
 

В этом туре самыми эрудированными показали себя игроки команды «Олдскул» - 40 баллов. Равными по силе оказались команды «YOUжный» и «Казус Кукоцкого», набрав по 33 балла.
Вопросы второго тура – «Что? Где? Когда?» – больше рассчитаны не на конкретное знание, а на логику, сообразительность и командное мышление. Как обычно, их представил Международный клуб «Что? Где? Когда?» через своего представителя в нашем городе – Находкинскую общественную молодежную организацию «НИКА».
Вопросы на этот раз оказались несложными, и лишь один из 24 не поддался никому – у знатоков такой вопрос называется «гроб».
В общем зачёте, по итогам обоих туров, вперед вырвались практически непобедимые «олдскуловцы», на втором месте – «южане», на третьем – «Казус».
Вопрос личного зачета на этот раз покорился Ирине Каменщиковой. Как и команды-лидеры, победитель индивидуального тура получила диплом и приз.
По доброй традиции, были разыграны небольшие призы и для тех игроков, кто является постоянным читателем находкинских библиотек. Благодарности получили и постоянные помощники – ребята из городского корпуса волонтеров.
Очередная игра планируется на 25 мая, начало в 18:30. Записаться можно как индивидуально, так и сразу командой в WhatsApp +7-914-6575-777 или в Инстаграм @breinbuk.
 
Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная библиотечная система г. Находки
 

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