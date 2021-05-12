«Терминал Астафьева» приступил к сборке навеса над предприятием



Строители уникального для портов Дальнего Востока навеса приступили к монтажу первых деталей крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Тем самым среди всех стивидоров Находкинского городского округа «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения Президента РФ в полном объеме.





Как рассказал технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, на монтаже заняты приморские строители, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках края.

«Серьезные инженерные решения в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли – компаниями «Gaptek», «Marubeni» и «Schade» – дали необходимый синергетический эффект, что выразилось в кратчайших сроках строительства, учитывая, что подобные инженерные конструкции на Дальнем Востоке еще не возводились», – подчеркнул Виктор Панов.



В настоящий момент строители смонтировали первые четыре кран-балки и приступили к монтажу ферм навеса. Сложности в работе добавляет капризная приморская погода – монтажникам необходимо учитывать сильные ветра над акваторией порта.

«Конструкция этого шатрового навеса из алюминиевых элементов действительно уникальная, поэтому и работать здесь должны профессионалы. Высота для нас — дело привычное. Здесь работают специалисты своего дела, и случайных людей здесь нет. Подчеркну: монтажник – это универсал, и знания его не ограничены простым кручением гаек. Современного монтажника отличают знание чертежей, умения и навыки смежных профессий, таких как высотник, сварщик, стропальщик. Конечно же, установка элементов навеса не может обойтись без крана, и от умения крановщиков зависит точность и безопасность монтажа, поэтому нельзя не отметить тех, кто помогает нам укротить эти огромные детали», – сообщил главный инженер компании-подрядчика Дмитрий Малахов.



Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузки.

«Сначала собрали отдельные конструкции на земле поэлементно, каждая – из нескольких сотен деталей. В дальнейшем укрупнили их непосредственно рядом с проектным положением и смонтировали. Каждый элемент состоит из балки и колонны и выглядит со стороны, как клюшка. Вся конструкция высотой 21 метр, а длиной – 30 метров. Работа сложная с применением двух кранов, достаточно ювелирная – все отверстия при её габаритах на монтаже должны совпасть. Но мы справляемся, это наша работа – сложная, но интересная», – добавил бригадир монтажной компании «Альпар-Плюс» Юрий Колесников.



Монтаж навеса идет на высоте 35 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям.

«Признаться, изначально я не верил, как и многие, что обещания защищенной перевалки будут выполнены. Теперь сооружения строительства навеса «Терминала Астафьева» хорошо видны каждому. Такой подход существенно отличает это предприятие от некоторых других стивидоров, которые остановились на косметических изменениях, сочтя приобретение пушек и возведение ограждений достаточным. Между тем мы ждем завершения работ по строительству купола. Когда это произойдет и будет понятно, что закрытые технологии действительно защищают людей от пыли, мы будем настаивать на внедрении подобных технологий всеми остальными предприятиями, перегружающими уголь, либо на приостановлении на них работ», – отметил Артем Трембовлев, руководитель общественной организации «Надежда».

С мнением экологов согласны и жители микрорайона Мыс Астафьева.



«Это очень хорошо. Перевалка угля должна осуществляться закрытым способом, и мы наконец-то дождались этого, тем более что «Терминал Астафьева» изначально планировал сделать перегрузку закрытой. Насколько я знаю, они делают это все самостоятельно, на свои собственные деньги», – добавила жительница микрорайона Мыс Астафьева Наталья Моисеенко.



«Я живу в доме 5а, мои окна непосредственно выходят на Терминал, и я хочу сказать, что эта компания за последние годы сделала, наверное, больше, чем все остальные компании нашего микрорайона. Это видно невооруженным глазом. Хотелось бы, чтобы и другие стивидоры последовали этому примеру», – отметила жительница Находки Елена Чеботарь.



«Если хотя бы один стивидор сделает перевалку закрытой, будет намного лучше. «Терминал Астафьева» – первый и пока единственный, кто начал эту работу. Притом, что они не только строят закрытую перевалку, но и делают для людей больше всех по социальным проектам в Находке. Насколько я знаю, они уже расселили 47 семей из бараков», – рассказала Галина

Анатольева.



Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Для вынесения независимой экспертной оценки уже сделанного портовики пригласили представителей всероссийских общественных экологических организаций. Еще в январе, в период максимальных ветров, федеральные эксперты-экологи «Зеленого патруля», аккредитованные при Росприроднадзоре, лично побывали на площадке «Терминала Астафьева», чтобы убедиться – помимо строительства навеса здесь уже эффективно работают на снижение пыли: ветрозащитные экраны, снежные пушки, собственная лаборатория и центр управления предприятием. Результат проверки – подписанная «Зеленая декларация» и продолжающийся регулярный мониторинг экспертами хода строительства.



«Когда организация представляет нам программу собственного производства – они предоставляют программу модернизации, а мы говорим: "Если вы в 2022 или 2023 году решили построить крышу над терминалом – ответьте за свои слова". И вот это задача декларации: проверка и публичность озвученных предприятием мероприятий», – подчеркнул председатель ООО «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Эксперты признают: экологическая программа модернизации «Терминала Астафьева» для перехода на защищенную перевалку, которую уже более пяти лет последовательно выполняет предприятие, – эффективна и служит хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.

