№19 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 12 мая во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

• Летние пришкольные лагеря готовы к началу летнего сезона - подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

• После долгого перерыва, связанного с ограничениями массовых мероприятий, в Городской библиотеке-музее возобновились взрослые интеллектуальные игры «БрейнБук».

• Какой размер минимальной заработной платы установлен в Приморье; новая схема расчёта прожиточного минимума; что ждёт абитуриентов в предстоящую приёмную кампанию - об этом в новостном блоке нашего еженедельника.

• Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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• Летние пришкольные лагеря готовы к началу летнего сезона - подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».• После долгого перерыва, связанного с ограничениями массовых мероприятий, в Городской библиотеке-музее возобновились взрослые интеллектуальные игры «БрейнБук».• Какой размер минимальной заработной платы установлен в Приморье; новая схема расчёта прожиточного минимума; что ждёт абитуриентов в предстоящую приёмную кампанию - об этом в новостном блоке нашего еженедельника.• Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script